Sekretarz ukraińskiej rady bezpieczeństwa odwołany. Zastąpi go szef wywiadu

Ołeksij Daniłow został odwołany z funkcji sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Decyzją prezydenta Zełenskiego, zastąpi go dotychczasowy szef ukraińskiego wywiadu zagranicznego, Ołeksandr Łytwynenko.

O decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego poinformowano we wtorek po południu. Zgodnie z prezydenckim dekretem, dotychczasowy sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, Ołeksij Daniłow, został odwołany ze stanowiska.

Na jego miejsce powołano dotychczasowego szefa ukraińskiego wywiadu zagranicznego, a zarazem członka rady bezpieczeństwa – Ołeksandra Łytwynenko.

Ołeksandr Wałerijowycz Łytwynenko (Litwinienko) to urodzony w 1972 roku ukraiński profesor politologii, a także generał major rezerwy. Jest absolwentem prawa na Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (2009) oraz Royal College of Defense Sciences (RCDS) w Wielkiej Brytanii (2013). Łytwynenko był wicesekretarzem ukraińskiej rady bezpieczeństwa od kwietnia 2014 roku do sierpnia 2019 roku, gdy został dyrektorem Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych. Był nim do lipca 2021 roku, kiedy to prezydent Zełenski powołał go na szefa ukraińskiej Służby Wywiadu Zagranicznego. Krótko później ponownie znalazł się w Radzie Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, jako jej członek.

Ponadto, w związku z tą zmiana, Łytwynenko został odwołany z funkcji szefa ukraińskiego wywiadu zagranicznego. Jego następcą Zełenski mianował generała porucznika Ołeha Iwaszczenko. W latach 2017-2019 był on zastępca szefa sztabu generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy ds. wywiadu. W 2021 roku został pierwszym zastępcą naczelnika Głównego Wydziału Wywiadu.

Unian / suspilne.media / Kresy.pl