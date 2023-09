Ukraina prezentuje nagranie startu nowego pocisku rakietowego. Media: to może być zmodyfikowany Neptun [+VIDEO]

Pomimo charakteru nagrania, ukraińskie media branżowe uważają, że może ono przedstawiać wystrzelenie zmodyfikowanej wersji rakiety manewrującej Neptun, przeznaczonej do atakowania celów naziemnych.

W czwartek sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, Ołeksij Daniłow, zamieścił na platformie społecznościowej X (dawn. Twitter) nagranie, na którym pokazano moment wystrzelenia ukraińskiego pocisku rakietowego.

Nagranie zostało wykonane nocą i nie widać na nim szczegółów. Nie widać też wyrzutni, ani samej rakiety. Nie wiadomo też gdzie ani kiedy nagrano wystrzelenie pocisku rakietowego. Nie jest też jasne, czy chodzi o testy, czy o użycie bojowe.

„Program rakietowy Prezydenta Ukrainy trwa. Testy wypadły pomyślnie, wynik jest dobry. Sewastopol czeka, Kamczatka czeka, Kronsztad czeka…” – napisał Daniłow w opisie nagrania, wyraźnie czyniąc aluzje do potencjalnych ataków nie tylko na Krymie, ale też w rejonie Petersburga, a nawet na rosyjskim Dalekim Wschodzie.

Ракетна програма Президента України в дії. Випробування успішні, застосування ефективне.

«Ждёт Севастополь, ждёт Камчатка, ждёт Кронштадт…». P. S. Тиха і співоча українська ніч… pic.twitter.com/DzpK4IezCv — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 31, 2023

Według ukraińskiej portalu Militarnyj, dźwięk wskazuje, że rakietę najprawdopodobniej wyposażono w silnik na paliwo stałe. Uważa też, że chodzi o pocisk manewrujący.

Z kolei inny ukraiński serwis branżowy, „Defense Express” zwraca uwagę, że na podstawie nagrania można przyjąć, iż rakieta posiada akcelerator startowy, który oddziela się po wystrzeleniu rakiety. Zaznaczono, że taki sam element posiadają rakiety manewrujące R-360 systemu Neptun, opracowanego zasadniczo jako broń do zwalczania okrętów nawodnych z dużych odległości. Ponadto, ledwo widoczna na filmie wyrzutnia, zdaniem tego portalu, również wydaje się być podobna do tej stosowanej w Neptunach.

„Ogólnie rzecz biorąc… wygląda na to, że ta rakieta wciąż podpada pod opis zmodyfikowanego ‘Neptuna’ do atakowania celów naziemnych” – pisze „Defense Express”. Zastrzega jednak, że należy być ostrożnym z takimi interpretacjami.

Należy zaznaczyć, że w ostatnich dniach portal „The War Zone”, powołując się na informacje z Ukrainy podał, że Ukraińcy zmodyfikowali swoje przeciwokrętowe rakiety manewrujące rodzimej produkcji Neptun, by mogły atakować cele naziemne z odległości kilkuset kilometrów. Są plany, by rakiety te mogły zostać użyte do zaatakowania Moskwy.

W ostatnim czasie, tak zmodyfikowaną rakietę systemu Neptun użyto do ataku na Krym. Tak twierdzi ukraiński urzędnik, na którego powołuje się portal. Ukraińcom udało się dzięki temu zniszczyć rosyjską wyrzutnię systemu obrony powietrznej S-400. Dodajmy, że wcześniej mówił też o tym ukraiński ekspert wojskowy, Jurij Butusow. „The War Zone” pisze też, że z tymi twierdzeniami pokrywają się niedawne komunikaty rosyjskiego resortu obrony.

Serwis przypomina też, że w kwietniu br. źródło ukraińskie informowało, że Ukraina pracuje nad tym, by zmienić rakiety Neptun w broń przeciwko celom naziemnym. Osoba ta zaznaczyła jednak, że do tego Ukraińcy potrzebują nowego systemu naprowadzania. Teraz ukraiński urzędnik powiedział „The War Zone”, że opracowano już specjalny system nawigacyjny GPS, prowadzący pocisk do wcześniej ustalonej lokalizacji.

Według strony ukraińskiej, że zmodyfikowane Neptuny mogą być odpalane z tych samych wyrzutni, co wersja podstawowa. Zasięg wynosi około 400 km, może przenosił ładunek bojowy o masie około 350 kg. Serwis zaznacza jednak, że obecnie nie sposób niezależnie zweryfikować tych danych.

W niedzielnym wywiadzie dla Ukrinform prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że „znacząco zwiększono” produkcję rakiet Neptun. Nie padły jednak żadne konkretne liczby. Nie jest też jasne, jakie są realne zdolności produkcyjne Ukrainy w tym zakresie.

Przypomnijmy, że jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę, we wrześniu 2021 informowano, że system przeciwokrętowych rakiet manewrujących RK-360MC Neptun można przystosować do atakowania celów lądowych.

„Neptun może zostać zmodyfikowany również do wykorzystywania jako nisko latając rakieta manewrująca przeciwko celom naziemnym. Posiada wszystkie niezbędne opcje konstrukcyjne, żeby tak zrobić” – powiedział wówczas Ołeh Korosteliow, dyrektor generalny Państwowego Kijowskiego Biura Konstruktorskiego Łucz.

Kresy.pl / mil.in.ua / defence-ua.com