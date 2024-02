Sekretarz generalny ONZ planuje powołanie oficjalnego wysłannika do Afganistanu

Od kilku dni polscy rolnicy protestują na polsko-ukraińskiej granicy. Sprzeciwiają się decyzji Komisji Europejskiej o przedłużeniu do końca 2024 r. bezcłowego handlu z Ukrainą. W poniedziałek do sprawy odniosła się Olga Stefaniszyna, wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy. "Oczekujemy, że polski rząd przywróci porządek publiczny na granicy" - oświadczyła w mediach społecznościowych.

We expect that 🇵🇱 Government will restore public order on the border. https://t.co/u7MrauS1g0