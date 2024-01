Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu posłowi Braunowi

Komisja regulaminowa pozytywnie zaopiniowała wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Konfederacji Grzegorzowi Braunowi. Prokuratura chce postawić mu siedem zarzutów.

We wtorek sejmowa komisja regulaminowa zaopiniowała pozytywnie wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu posłowi Grzegorzowi Braunowi z Konfederacji.

Wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi przedstawił prokurator okręgowy w Warszawie Mariusz Dubowski. Powiedział, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadziła postępowanie przygotowawcze, „w toku którego materiał dowodowy dostatecznie uzasadnia podejrzenie popełnienia przestępstwa przez posła Grzegorza Brauna”. Zaznaczył, że zarzuty wobec Brauna dotyczą m.in. zniszczenia mienia, naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia przedmiotu czci religijnej.

Poseł Grzegorz Braun skorzystał ze swoje uprawnienia i wybrał na swojego obrońcę z grona posłów swojego partyjnego kolegę, Włodzimierza Skalika (Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej). Ten przekonywał, że złożony do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi powinien zostać zwrócony prokuraturze z uwagi na błędy formalne. Prokurator oraz przedstawiciel Biura Legislacyjnego nie zgodzili się z tym i twierdzili, że wniosek został sporządzony prawidłowo i nie ma powodów, by go nie procedować.

Głos zabrał również sam poseł Braun. Oświadczył, że materiały zawarte we wniosku przez prokuraturę zawierają „ fałszywe, sfabrykowane cytaty” i „konfabulacje”. Twierdził, że do części zarzucanych mu czynów w ogóle nie doszło i podkreślił, że można to ustalić na podstawie zapisów audio-wideo. Zarzucił prokuratorowi, że w kwestiach budzących uzasadnione wątpliwości nie dokonał takiej konfrontacji.

W wyniku głosowania komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Braunowi. Przewodniczący komisji, poseł KO Jarosław Urbaniak powiedział później, że komisja przedstawi Sejmowi pozytywne opinie dot. uchylenia immunitetu Braunowi w zakresie wszystkich siedmiu sformułowanych zarzutów. Sejm ma zająć się wnioskiem w środę po południu.

Jak pisaliśmy, wcześniej prokuratura wniosła do Sejmu o uchylenie immunitetu posła Konfederacji Grzegorza Brauna. Wniosek, który wpłynął do marszałka Sejmu ma związek z incydentem, do jakiego doszło w budynku Sejmu 12 grudnia, gdy Braun zgasił gaśnicą proszkową zapalone w Sejmie świece Chanukowe.

Wobec Brauna sformułowano łącznie siedem zarzutów, dotyczących nie tylko grudniowego incydentu z gaśnica w Sejmie, ale też innych jego czynów z lat 2022-2023. Chodzi m.in. o uniemożliwienie prof. Janowi Grabowskiemu wygłoszenia wykładu w niemieckim instytucie w Warszawie oraz naruszenie nietykalności cielesnej i pomówienie byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

