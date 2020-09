Braun o umowie wojskowej z USA: „Kolonizacja Plus” [+VIDEO]

Liderzy Konfederacji ostro skrytykowali w Sejmie umowę o wzmocnionej współpracy wojskowej z USA podpisaną w sierpniu przez ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Ich zdaniem umowa narusza suwerenność Polski.

Występując we wtorek na konferencji prasowej poseł Grzegorz Braun zwracał uwagę, że umowa w Amerykanami nie precyzuje kosztów, które ma ponosić strona polska ani limitów obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium RP. „Jako należący do pokolenia, które pamięta bazy Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej na terytorium Polski stanowczo się temu sprzeciwiam” – mówił Braun. Zdaniem polityka Konfederacji umowę można określić jako „+Kolonizacja Plus+ a może nawet +Okupacja Plus+”.

Poseł Robert Winnicki wskazywał na zapisy umowy, które wyłączają spod polskiej jurysdykcji żołnierzy USA. Zdaniem polityka amerykańskie „bazy będą par excellence eksterytorialne”. Jak mówił, jego sprzeciw budzi zapis o tym, że „armia USA de facto będzie mogła wpuszczać na terytorium RP osoby trzecie bez żadnej kontroli ze strony państwa polskiego”.

Winnicki podkreślał, że Konfederacja nie jest przeciwnikiem współpracy z USA, ale współpraca ta nie może oznaczać „wasalizmu”. Zapowiadał, że jego ugrupowanie będzie „krytycznie recenzować tę umowę”.

Na konferencji obecny był również poseł Janusz Korwin-Mikke, który mówił, że jego zdaniem umowa ta „sprowadza obce wojska do Polski w momencie kiedy nie ma żadnego zagrożenia”. W jego opinii amerykańska obecność może sprawić, że w momencie konfliktu amerykańsko-rosyjskiego „polecą jakieś bomby na polską ziemię”.

Grzegorz Braun krytykował umowę podpisaną przez ministra Błaszczaka także na późniejszym posiedzeniu sejmowej komisji obrony narodowej. Jak mówił, „umowa powinna być materiałem dowodowym przed Trybunałem Stanu, przed którym stanąć powinni autorzy, negocjatorzy i sygnatariusze tej umowy”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Parlamentarzysta zarzucał ministrowi obrony, że dezinformuje w kwestii zawartości umowy. Jak twierdził, minister „wmawia” żołnierzom, że będą mieli dostęp do stref zastrzeżonych, które już są budowane, np. w jednostce w Lublińcu. „Instalujecie tam przyczółek obcej suwerenności” – zarzucał Braun.

Polityk Konfederacji mówił, że z umowy wynika, że Polska zobowiązała się nie tylko do zbudowania amerykańskich baz, ale także do ich utrzymywania i modernizowania. „Jak rozumiem z tej umowy, nie przysługuje żaden tryb apelacji od wniosków, które w sprawie potrzeb modernizacyjnych i remontowych złoży strona amerykańska. To mogą być poważne wyzwania dla polskiego budżetu” – stwierdzał Braun.

Poseł wskazywał także na zapisy stanowiące, że żandarmeria USA może być na terytorium RP użyta „do innych celów” i pytał, jakie są to cele. Jego zdaniem umowa uprawnia także Amerykanów do sprowadzania na terytorium Polski „nieograniczonej liczby obywateli obcych państw” bez żadnej procedury weryfikacji tożsamości ze strony polskiej.

Braun zauważał, że w umowie nie przewidziano procedury jej wypowiedzenia, co jego zdaniem naraża Polskę na ryzyko roszczeń w razie prób renegocjacji czy odstąpienia od niej.

„Podsuwanie państwo dokument, który in blanco przyzwala na wszystko, co nasz bezalternatywny sojusznik zechce zrobić lub zaniechać pod pretekstem wzmacniania wschodniej flanki NATO i wzmacniania bezpieczeństwa” – mówił Braun „Ta umowa nie kwalifikuje się do ratyfikacji a jej autorzy i negocjatorzy kwalifikują się do natychmiastowej dymisji i koniecznych postępowań karno-politycznych” – konstatował polityk Konfederacji apelując do ministra Błaszczaka, by nie „oszukiwał siebie i opinii publicznej, że Polska podpisując ten dokument zachowuje status suwerenny i nie degraduje się do pozycji wasala”.

