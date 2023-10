O wszystko, o czym rozmawiali, musieli najpierw zapytać się Amerykanów – twierdzi były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder, który w marcu 2022 roku uczestniczył w rozmowach pokojowych między Rosją a Ukrainą.

Były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder opowiedział o tym w rozmowie z gazetą „Berliner Zeitung”.

„Podczas negocjacji pokojowych w Stambule w marcu 2022 roku z Rustemem Umierowem [obecny minister obrony Ukrainy – red.], Ukraińcy nie zgodzili się na pokój, ponieważ im na to nie pozwolono. O wszystko, o czym rozmawiali, musieli najpierw zapytać się Amerykanów” – powiedział były kanclerz Niemiec.

„Odbyłem dwie rozmowy z Umierowem, potem w cztery oczu z Putinem, a potem z jego wysłannikiem. Umierow zaczął rozmowę pozdrowieniami od Zełenskiego. Jako kompromis dla gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, został zaproponowany model austriacki, lub model 5+1 [ogólnie Ukraina jako kraj z własną armią, ale zdemilitaryzowany i pozablokowy, a także dwujęzyczny i gwarantujący Donbasowi szeroką autonomię – red.]. Umierow uważał, że to dobra propozycja. Przychylał się też do innych punktów, powiedział też, że Ukraina nie chce członkostwa w NATO i że Ukraina chce ponownie wprowadzić język rosyjski w Donbasie. Ale ostatecznie, nic się nie stało” – relacjonował Schroeder.

„Moje wrażenie było takie, że nic nie może się stać, ponieważ o wszystkim decydowano w Waszyngtonie. To było fatalne, ponieważ teraz w rezultacie Rosja będzie ściślej związana z Chinami, czego Zachód nie powinien chcieć” – uważa.

Zapytany o Europejczyków, tj. ich rolę w negocjacjach pokojowych między Rosją a Ukrainą, Schroeder oświadczył, że „zawiedli”.

„Byłoby okno [możliwości – red.] w marcu 2022 roku. Ukraińcy byli gotowi rozmawiać o Krymie. Potwierdził to nawet Bild” – powiedział Schroeder.

„Berliner Zeitung” w dopisku wyjaśnia, że we wspomnianym artykule niemiecki dziennik napisał, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wspomniał o możliwych ustępstwach w negocjacjach z Rosjanami. Przestał nalegać na wstąpienie Ukrainy do NATO i wyraził gotowość do „kompromisu” w sprawie Krymu i separatystów w Donbasie.

Schroeder wspomniał też, że w ubiegłym roku Ukraina zapytała go, czy mógłby mediować między nią a Rosją, a ściślej, przekazać wiadomość Putinowi. Według niego, miał w tym uczestniczyć jeszcze Umierow, jako bliski współpracownik Zełenskiego, zarazem należący do mniejszości tatarów krymskich. Miało chodzić o to, jak zakończyć wojnę.

Latem br. rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow w wywiadzie dla internetowego dziennika Lenta.ru, przekonywał, że “Anglosasi” zniweczyli wysiłki negocjacyjne między Rosją i Ukrainą.

berliner-zeitung.de / Kresy.pl