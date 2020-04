Rzecznik rządu: stopniowe znoszenie ograniczeń może zacząć się na przełomie kwietnia i maja

Zdaniem rzecznika rządu Piotra Müllera, szczytu zachorowań z powodu koronawirusa należy spodziewać się jeszcze w kwietniu, natomiast jeśli dane na ten temat będą korzystne, to na przełomie kwietnia i maja może zacząć się stopniowe „odmrażanie gospodarki”.

W środę rano w rozmowie na antenie Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller przyznał, że szczytu zachorowań na chorobę wywoływaną przez koronawirusa należy spodziewać się w kwietniu.

– Jeśli chodzi o liczbę dzienną zachorowań w liczbach bezwzględnych, to mamy nadzieję, że to będzie kwiecień. To znaczy, że w kwietniu ta sytuacja się już unormuje – powiedział.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zaznaczył przy tym, że liczba osób chorych w jednym czasie będzie wysoka przez dłuższy czas, „na pewno przez cały maj”, z uwagi na wynoszący kilkanaście dni okres leczenia.

Rzecznik rządu odnosząc się do tego, jak okres Świąt Wielkanocnych może wpłynąć na liczbę zakażeń powiedział, że mimo apeli rządu „ruch w okresie świątecznym był zwiększony”. – Miejmy nadzieję, że nie przyniesie to bardzo widocznych efektów w liczbie zachorowań – dodał.

Müller powiedział, że wysoki poziom obostrzeń miał na celu ograniczenie liczby zachorowań, co zdaniem ekspertów w znacznym stopniu się powiodło.

– Jeżeli dane dotyczące liczby osób, które chorują, będą lepsze, to maj, koniec kwietnia będzie początkiem „odmrażania” gospodarki – powiedział rzecznik rządu. – W pierwszej kolejności dotyczyłoby to zasad przemieszczania się i terenów zielonych. Później handlu, usług, jednak dalej z pewnymi rygorami.

Odnośnie łagodzenia reguł dotyczących imprez masowych, rząd miałby rozważyć to dopiero w dalszej kolejności. Zaznaczył jednak, że w tym przypadku na pewno będą obowiązywały ograniczenia co do liczby uczestników i powierzchni miejsca. Wyraził też nadzieję, że jeszcze w tym roku szkolnym dzieci i młodzież wrócą do szkół, co jednak zależy od sytuacji epidemicznej. Przyznał, że w tej kwestii nie ma jeszcze decyzji rządu.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Wcześniej, we wtorek na antenie Polsat News Müller podkreślał, że zmniejszenie liczby zakażeń SARS-CoV-2 jest możliwe wyłącznie wówczas, jeśli Polacy będą powszechnie stosować się do wchodzącego w życie w czwartek obowiązku zakrywania ust i nosa. Dodał, że jeśli tak się stanie, to część ograniczeń, np. dotyczących poruszania się po terenach zielonych, będzie można zdjąć. Odnośnie możliwości znoszenia ograniczeń w handlu i usługach zaznaczył, że rząd analizuje regulacje dotyczące liczby klientów w sklepie, rozważając, czy limit osób ma być dalej uzależniony od liczby kas, czy np. od powierzchni sklepu. Jak mówił rzecznik rządu, na przełomie kwietnia i maja „pod określonymi rygorami” mogłaby zostać otwarta część punktów usługowych i sklepów, natomiast pełnego otwarcie nie należy spodziewać się wcześniej niż za miesiąc.

W środę do sprawy znoszenia ograniczeń odniósł się też szef kancelarii premiera, minister Michał Dworczyk. W rozmowie z Radiem Zet powiedział, że rząd przygotowuje propozycje stopniowego znoszenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, ale ten proces będzie prowadzony bardzo ostrożnie, gdyż musi być dostosowany do bieżącej sytuacji.

Szef KPRM powiedział, że w najbliższych dniach rząd chce przedstawić założenia harmonogramu znoszenia tych ograniczeń.

Jak informowaliśmy, Austria i Włochy w ramach stopniowego „odmrażania” gospodarki zdecydowały się na otwarcie części sklepów. Kolejne etapy tych działań planowane są na maj. Podobne działania rozpoczynają się też w Czechach.

Czytaj także: Włoski biskup krytykuje rządowe restrykcje: czemu wolno iść do supermarketów, a do kościoła nie?

Polskieradio.pl / dorzeczy.pl / Kresy.pl