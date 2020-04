Austria i Włochy rozpoczęły stopniowe „odmrażanie” gospodarki. Otwarto część sklepów

Austria i Włochy w ramach stopniowego „odmrażania” gospodarki zdecydowały się na otwarcie części sklepów. Kolejne etapy tych działań planowane są na maj.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, we wtorek Austria zaczęła stopniowo znosić ograniczenia w sferze gospodarczej, nałożone z uwagi na pandemię koronawirusa. Zaczęły z powrotem działać markety budowlane, centra ogrodnicze, a także małe sklepy. Mogą one być otwarte, ale konieczne jest zachowywanie surowych zasad dystansu społecznego.

Większe sklepy, centra handlowe i zakłady fryzjerskie mają zostać otwarte od 1 maja. W połowie maja planowane jest wznowienie działalności restauracji i hoteli. Warunkiem są odpowiednie warunki epidemiczne. Przeprowadzanie imprez masowych będzie zakazane co najmniej do końca czerwca.

Częściowe znoszenie restrykcji zaczęło się również we Włoszech, gdzie dotąd zmarło już ponad 20 tys. osób zarażonych SARS-CoV-2. We wtorek zezwolono tam na ponowne otwarcie ograniczonej liczby sklepów i firm, z wyjątkiem Lombardii i regionów na północy kraju, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza. Mimo tego, w środkowych i północnych Włoszech po ponad miesiącu zaczęły działać księgarnie, a także sklepy papiernicze i z ubrankami dla niemowląt. Wciąż obowiązują tam obostrzenia dotyczące liczby klientów i zachowania odpowiedniej higieny.

Część restrykcji poluzowano też w innych krajach. W Danii najmłodsze dzieci wracają w szkół, a w Hiszpanii przywrócono działalność branży budowlanej.

Przypomnijmy, że tydzień temu poluzowanie niektórych ograniczeń od 14 kwietnia zapowiedział kanclerz Austrii Sebastian Kurz. Później podobne zapowiedzi ogłosił m.in. rząd Czech. Jednak zdaniem Kurza, wolność przemieszczania się, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni, nie wróci, dopóki nie ma szczepionki na koronawirusa.

Jak informowaliśmy, wyniki testów losowych przeprowadzonych w Austrii wskazują, że łącznie w skali kraju zarażonych może być szacunkowo 28,5 tys. ludzi, bez uwzględnienia ok. tysiąca osób, przebywających w szpitalach. Sugeruje to, że Austriacy są w stanie wykrywać około 1/3-1/4 zakażonych SARS-CoV-2, w zależności, czy uwzględnia się chorych hospitalizowanych. Z kolei biorąc pod uwagę granice przedziału 0,12-0,76 proc., daje to odpowiednio od 10,2 tys. do 67,4 tys. zakażonych.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział we wtorek, że „będziemy powoli od 19 kwietnia odmrażać gospodarkę”. „Myślę, że jest dobra wiadomość, jak patrzymy na wartości, jak wygląda koszt tej izolacji, która jest skuteczna” – dodał. Wcześniej przedstawiciele rządu także informowali, że stopniowe znoszenie obostrzeń może zacząć się po świętach.

