Ukraina: generał SBU zatrzymany pod zarzutem zdrady stanu i pracy na rzecz FSB

Według ukraińskiego kontrwywiadu, generał SBU Wałerij Szajtanow to agent FSB, przekazujący Rosjanom informacje m.in. na temat tajnych operacji w Donbasie. Miał też stać za przygotowaniem zamachu.

We wtorek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała o zatrzymaniu przez funkcjonariuszy kontrwywiadu generała majora Wałerija Szajtanowa, pod zarzutem zdrady stanu i terroryzmu.

„SBU zebrało wystarczającą ilość materiału dowodowego, który przekonująco świadczy o tym, że Szajtanow jest agentem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej” – podano w komunikacie. SBU twierdzi, że dysponuje dowodami w postaci nagrań audio i wideo na poparcie swoich oskarżeń względem generała.

Według ukraińskiego kontrwywiadu, gen. Szajtanow na polecenie FSB zbierał i przekazywał dane wywiadowcze na temat pewnych tajnych operacji prowadzonych w strefie konfliktu w Donbasie, a także w sprawie międzynarodowej współpracy ukraińskich służb w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Miał też wykorzystywać swoją władzę, żeby pozyskiwać informacje od wysokich rangą funkcjonariuszy i oficerów SBU.

Śledczy podali, że posiadają nagrania wideo ze spotkań generała ze swoim oficerem prowadzącym, które odbywały się za granicą, m.in. w Niemczech, we Francji, a także w Chorwacji. Twierdzą też, że mają dowody na to, że na zlecenie rosyjskich służb szykował on działania terrorystyczne na Ukrainie, za co miano mu obiecać 200 tys. dolarów i rosyjski paszport. Szajtanow, jak twierdzi SBU, wybrał w tym celu określoną osobę spośród byłych funkcjonariuszy sił specjalnych. Jak podano, chodziło o zamach na Adama Osmajewa, który w 2012 roku miał przygotowywać zamach na prezydenta Rosji Władimira Putina.

W domu generała, a także w miejscach, w których mieszkał, przeprowadzono przeszukania, podobnie jak w domach innych ukraińskich obywateli podejrzewanych o przynależność do siatki, na czele której ma stać oficer FSB, płk Igor Jegorow.

Gen. Szajtanow miał zostać zwerbowany przez oficera FSB podczas regularnych wizyt rosyjskiego funkcjonariusza na Ukrainie. Miał on regularnie odwiedzać Ukrainę przed EuroMajdanem i wybuchem konfliktu w Donbasie, w ramach współpracy międzyagencyjnej.

Przypomnijmy, że w grudniu 2017 roku SBU zatrzymała wysokiego urzędnika Kancelarii Premiera Ukrainy za szpiegostwo na rzecz Rosji. Został zwerbowany przez rosyjski wywiad podczas wcześniejszej, długotrwałej misji zagranicznej.

