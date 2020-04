Zebraliśmy 5,5 tys. PLN. Do pełnej kwoty zostało nam jeszcze 13,5 tys.

Miesięczny koszt wydawania portalu wynosi 22 tys. PLN. Wpływy z reklam nie przekraczają 3 tys. PLN. Pozostałe 19 tys. musi pochodzić z kieszeni naszych Użytkowników.

Zdecydowaną większość naszych wydatków pochłaniają wynagrodzenia 8-osobowej redakcji. Co miesiąc na ten cel przeznaczamy 20 tys. PLN. Ponadto, 2 tys. PLN kosztują nas łącznie serwer, księgowość i serwis informatyczny.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Co miesiąc nasze działania finansuje około 250 Użytkowników. To mniej niż jeden promil wszystkich osób korzystających z naszej pracy w tym okresie. Abyśmy mogli zbilansować nasz budżet. Liczba naszych Darczyńców musiałaby by liczyć około 400 osób. Jeśli w ciągu najbliższych miesięcy nie zbliżymy się do tego celu, zabraknie nam środków na dalszą pracę.

Fundacja Kompania Kresowa

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166 / 0.03

18-400 Łomża

nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Zobacz także: Kresy.pl w piątce najbardziej sprawdzonych mediów według badaczy z Oksfordu

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Kresy.pl