Wiceminister zdrowia: obostrzenia mogą potrwać nawet 2 lata

Obostrzenia życia gospodarczego i społecznego w różnym stopniu będą obowiązywać do czasu wprowadzenia szczepionek na koronawirusa. Może to potrwać nawet dwa lata – uważa wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

We wtorek na portalu Wp.pl ukazała się rozmowa z wiceministrem zdrowia Januszem Cieszyńskim. Urzędnika spytano o szczegóły planowanego po 19 kwietnia „odmrażania” gospodarki. „Celem [odmrażania] jest restart sfery gospodarczej, bo wiemy, że sfera zdrowotna i gospodarcza są ze sobą w sposób nierozerwalny powiązane. (…) To są rozwiązania, które wypracowujemy wspólnie z biznesem” – mówił Cieszyński, który nie chciał mówić o szczegółach planowanych przez rząd rozwiązań. Zapewniał, że zostaną one podane w tym tygodniu przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Urzędnik uniknął odpowiedzi na pytania, czy od 19 kwietnia zostaną otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne, bądź też zostaną zniesione zakazy wstępu do lasów i parków. Zapewnił jednocześnie, że rządowi zależy na tym, „by wszystko to, co jest możliwe, niekoniecznie w tej samej formule jak do tej pory, stopniowo uruchamiać”. Wiceminister potwierdził, że wprowadzany od czwartku nakaz zasłaniania ust i nosa jest związany z zamiarem stopniowego uwalniania kolejnych dziedzin życia i gospodarki. „Plan jest taki, by wszystko wróciło do normalności” – mówił Cieszyński.

Wiceszef resortu zdrowia jednocześnie wyraził przekonanie, że „nowa rzeczywistość gospodarcza” będzie teraz inna od tej, która pamiętamy sprzed epidemii. „Do momentu powstania szczepionek… obostrzenia będą obowiązywały w jakimś wymiarze, przez dłuższy czas, to może być nawet 1,5-2 lata” – mówił Cieszyński. Zadaniem rządu jest, by te obostrzenia były jak najmniej uciążliwe zarówno dla życia gospodarczego, jak i normalnego funkcjonowania wszystkich obywateli – zapewniał.

Cieszyński ostrzegał, że przedwczesna rezygnacja z ograniczeń będzie grozić koniecznością powrotu do ograniczeń najdalej idących. „Naszym celem jest stopniowe odmrażanie gospodarki i życia społecznego, by stopniowo i pod ścisłym nadzorem ekspertów, wirusologów i epidemiologów doprowadzać do tego, aby bezpiecznie wracać do rzeczywistości jak najbardziej zbliżonej do tej, którą znaliśmy do tej pory” – mówił Janusz Cieszyński.

