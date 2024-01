Rp: 800+ dla Ukraińców może się skończyć we wrześniu

Polska planuje przedłużenie szczególnej ochrony uchodźców z Ukrainy jedynie do końca września, po czym pomoc zostanie obcięta.



Jak poinformował dziennik Rzeczpospolita, specustawa z marca 2022 roku, która przyznała ukraińskim uchodźcom prawo do pobierania polskich świadczeń, zostanie przedłużona tylko do 4 marca. Ukraińcy otrzymali prawo do pobierania świadczenia 500 plus czy Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

Dajemy sobie pół roku na wypracowanie dobrych zmian w ustawie – mówił w rozmowie z portalem Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych.

Jak informowaliśmy, liczba świadczeń wypłaconych przez ZUS cudzoziemcom w programie Rodzina 500 plus za okres pierwszej połowy 2023 roku wyniosła ponad 2 mln. Tak wynika z danych Zakładu. Większość środków otrzymali Ukraińcy.

We wrześniu ub. roku do kwestii świadczeń socjalnych dla Ukraińców w Polsce odniósł się rzecznik rządu Piotr Müller. “Nic nie jest na stałe dane, tylko na okres trwającego konfliktu zbrojnego i przepisy po prostu wygasną na początku przyszłego roku” – oświadczył.

Jednak parę tygodni później, na krótko przed październikowymi wyborami, znany polityk PiS Radosław Fogiel oświadczył, że ówczesny rząd nie ma planów, żeby wprowadzać zmiany ws. socjalu dla Ukraińców.

„Polski rząd przyjął prostą zasadę: świadczenia, które przysługują Polakom, przysługują też ukraińskim uchodźcom w Polsce. (…) znacząca większość Ukraińców obecnych w Polsce pracuje, zarabia, płaci podatki, wielu wiąże swoją przyszłość z Polską. Dorzucają się do systemu, w tym systemu ubezpieczeń społecznych. Nie ma planów, żeby wprowadzać zmiany” – twierdził Fogiel.

Należy w tym kontekście przypomnieć wyniki sondażu Zespołu Badawczego Openfield z lutego br. Aż 60,4 proc. respondentów uważa, że pomoc w postaci świadczeń udzielanych przez państwo jest lepsza dla uchodźców z Ukrainy, niż dla nich samych.

Według środowych informacji Politico, Ukraina prowadzi wstępne rozmowy z urzędnikami UE na temat przyszłych przepisów migracyjnych bloku, aby zapewnić powrót większej liczby obywateli ukraińskich do domu w przyszłym roku i wzmocnić gospodarkę.

Poszukując ram zachęcających ludzi do powrotu, Ukraińcy prowadzą wstępne dyskusje, aby ustalić, jak będą wyglądać przepisy UE po marcu 2025 roku, zwłaszcza jeśli UE zobowiąże się do wspierania uchodźców przez cały okres trwania wojny.

W grudniu dowódcy armii powiedzieli prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, że w obliczu nieudanej letniej kontrofensywy armia musi zmobilizować 500 000 ludzi w wieku poborowym. W stanie wojennym Ukraińcy mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat nie mogą wyjeżdżać poza granice kraju, ale według danych Eurostatu 18 procent ukraińskich uchodźców w Europie to mężczyźni w wieku od 18 do 65 lat.

Chociaż Kijów nie zwrócił się do UE z formalnym wnioskiem w sprawie zachęcania do powrotów uchodźców, dyplomaci UE stwierdzili, że strona ukraińska wywiera pewną presję, aby zaostrzyć przyszłe zasady odzyskiwania ludzi. Jeden z dyplomatów dodał, że na razie nie jest to konkretna prośba ze strony ukraińskiego rządu, ale o charakterze rozpoznawczym.

