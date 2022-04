Media: Polska amunicja krążąca WARMATE została użyta na Ukrainie [+FOTO]

W mediach społecznościowych pojawiły się w niedzielę doniesienia o użyciu polskiej amunicji krążącej WARMATE przez ukraińskie siły zbrojne.

#Ukraine: The first appearance of the Polish WARMATE loitering munition armed with a HE-FRAG warhead being used by the Ukrainian forces.

Although they were purchased by Ukraine back in 2017, this one seems to have a newer design which means it was recently donated by Poland. pic.twitter.com/Rwivx6rDzF — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 24, 2022

Amunicja krążąca Warmate została zakupiona przez Ukrainę w 2017 roku.

W opublikowanym we wtorek na stronie internetowej „Rzeczpospolitej” wywiadzie prezes polskiej Grupy WB Piotr Wojciechowski opowiedział, jak sprawuje się na Ukrainie sprzęt produkowany przez jego firmę.

Na pytanie o dokonania rozpoznawczych bezzałogowców FlyEye i zdalnie sterowanych pocisków Warmate prezes Wojciechowski odpowiedział, że z frontu na Ukrainie płyną doniesienia, że w obu przypadkach drony „są skuteczne, spełniają swoją rolę, a do tego są wyjątkowo odporne na zagrożenia pola walki”. Zaznaczał przy tym, że w warunkach wojny „nie wszystko można powiedzieć”.

Według Wojciechowskiego amunicja krążąca Warmate jest wykorzystywana przez ukraińskie wojska specjalne do niszczenia szczególnie ważnych obiektów takich jak stacje radarowe, węzły łączności czy ośrodki walki radioelektronicznej.

Warmate to typ małego drona, który może wypełniać zarówno funkcję zwiadowczą jak i bojową (uderzeniową). W przypadku umieszczenia na nim głowicy bojowej, może być ona wypełniona zarówno ładunkiem odłamkowo-kruszącym, kumulacyjnym jak i termobarycznym. Oznacza to, że drony tego typu mogą być używane także do niszczenia celów opancerzonych, według informacji medialnych o przebijalności pancerza do grubości 240 mm.

Dron może działać w promieniu 10 kilometrów od operatora, czas możliwego lotu to 30-50 minut. Osiąga maksymalną prędkość do 150 km na godzinę, wznosząc się maksymalnie na 500 m. Pułap operacyjny to 30-100 m. Dron należy do rodzaju tak zwanej amunicji krążącej – sam dron jest całym pociskiem, a więc ulega zniszczeniu w trakcie ataku. W związku z tym Warmate może być podwieszony do większych dronów. WARMATE jest połączeniem bezzałogowego statku powietrznego z inteligentną amunicją precyzyjnego rażenia.

System amunicji krążącej Warmate, opracowany i produkowany przez polską Grupę WB, spełnia wymogi współczesnego wielowymiarowego pola walki i jest jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań grupy dla jednostek sił specjalnych i oddziałów lekkiej piechoty. Jest to rozwiązanie w pełni autonomiczne, pozwalające na operowanie dronem w czasie rzeczywistym w oparciu o otrzymywany z podsystemu obserwacyjnego materiał wideo.

Poza zadaniami rozpoznawczymi, systemy Warmate mogą też być wykorzystywane do wykonywania precyzyjnych uderzeń przeciwko lekko opancerzonym pojazdom, umocnieniom i piechocie przeciwnika. Czas reakcji ogniowej jest przy tym skrócony do minimum. Jednocześnie, jest to jeden z niewielu tego tego typu systemów rozwijanych na świecie. Poza Polską, produkują ją jeszcze Izrael i USA.

