Rozdźwięk w Konfederacji ws. TVP

Dobrze robione, poważne, pluralistyczne i obiektywne media publiczne są niezbędne z punktu widzenia odporności państwa na wyzwania strategiczne – twierdzi marszałek Krzysztof Bosak. Jego koalicjanci mają inne zdanie.

“W czasie kiedy trwa kolejna zadyma związana z przejmowaniem mediów publicznych warto przypomnieć, że dobrze robione, poważne, pluralistyczne i obiektywne media publiczne nie tylko są możliwe, ale wręcz są niezbędne z punktu widzenia odporności państwa na wyzwania strategiczne. To że kolejne opcje polityczne robią to źle nie oznacza, że nie da się inaczej” – pisze na portalu X.

W czasie kiedy trwa kolejna zadyma związana z przejmowaniem mediów publicznych warto przypomnieć, że dobrze robione, poważne, pluralistyczne i obiektywne media publiczne nie tylko są możliwe, ale wręcz są niezbędne z punktu widzenia odporności państwa na wyzwania strategiczne. To… — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) December 20, 2023

Odmiennego zdania jest prezes koalicyjnej wobec Ruchu Narodowego, Nowej Nadziei, Sławomir Mentzen. “TVP trzeba zlikwidować. Inaczej co 4 czy 8 lat będziemy mieli takie cyrki, a pomiędzy cyrkami toporną propagandę w jednym czy drugim kierunku. Skończmy z tą partyjną propagandą za nasze pieniądze!” – pisze w mediach społecznościowych.

“Czy komuś brakuje państwowego tygodnika, państwowego dziennika czy państwowego portalu internetowego? To po co nam państwowa telewizja? Żeby politycy mieli za darmo propagandę za nasze pieniądze?” – kontynuował.

Czy komuś brakuje państwowego tygodnika, państwowego dziennika czy państwowego portalu internetowego? To po co nam państwowa telewizja? Żeby politycy mieli za darmo propagandę za nasze pieniądze? TVP do likwidacji! — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) December 19, 2023

Rozdźwięk w partii zaobserwowali internauci. Krzysztof Bosak odpowiedział, że wewnątrz partii są różne koncepcje w sprawie mediów publicznych i odesłał do wywiadu z czasów kampanii prezydenckiej.

“Nasza wewnętrzna dyskusja odzwierciedla podział stanowisk w całym społeczeństwie. Jedni są tak zniechęceni problemami z robieniem mediów publicznych, ich politycznym sterowaniem i propagandowym wymiarem, że najchętniej skłoniliby się ku prywatyzacji telewizji publicznej i całkowitemu uniezależnieniu jej od rządu. To są w szczególności politycy o orientacji konserwatywno-liberalnej ze środowiska Nowej Nadziei” – mówił. “Z drugiej strony mamy w Konfederacji środowiska bardziej konserwatywne i narodowe, do których również ja należę jako prezes Ruchu Narodowego. Zaliczam się do osób, które uważają, że da się robić uczciwe, obiektywne, misyjne media publiczne, tylko trzeba chcieć. To wynik obserwacji telewizji od środka, ponieważ byłem członkiem rady programowej TVP oraz sejmowej komisji kultury i środków przekazu. Państwo potrzebuje swoich mediów, ale takich, które mają wiarygodność, a nie metkę ośrodków propagandy, mediów które służą jakościowej debacie publicznej”.

Kresy.pl