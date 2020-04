Ambasador USA broni TVN przed krytyką „Wiadomości”

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher publicznie pochwaliła nadającą w Polsce amerykańską telewizję TVN i określiła krytykę wobec niej jako fałszywą.

Mosbacher napisała w poniedziałek popołudniu o telewizji TVN na Twitterze. Pochwaliła ona programy informacyjne nadawane przez tę należącą do amerykańskiego kapitału telewizję za rzetelność i profesjonalizm oraz podważyła krytykę formułowaną wobec niej.

Mosbacher napisała tam samo na Twitterze także w języku angielskim.

.@FaktyTVN is part of the @Discovery family – a publicly traded US company listed on the NY Stock Exchange, committed to transparency, freedom of speech, and independent, responsible journalism. To suggest otherwise is simply false.

— Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) April 20, 2020