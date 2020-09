Rosyjskie myśliwce zostały poderwane w celu przechwycenia brytyjskiego samolotu zwiadowczego – kolejny taki incydent

W poniedziałek dwa rosyjskie myśliwce MiG-31 należące do Floty Północnej zostały wysłane, aby przechwycić brytyjski samolot zwiadowczy zbliżający się do granicy rosyjskiej nad wodami Morza Barentsa – poinformował rosyjski resort obrony.

Rosyjski resort obrony poinformował w poniedziałek, że dwa rosyjskie myśliwce MiG-31 należące do Floty Północnej zostały wysłane, aby przechwycić brytyjski samolot zwiadowczy R-1 Sentinel, który zbliżał się do granicy rosyjskiej nad wodami Morza Barentsa – podaje agencja „Tass”.

Czytamy, że rosyjskie systemy kontroli przestrzeni powietrznej wykryły nad neutralnymi wodami Morza Barentsa cel, który zbliżał się do granicy państwowej Rosji.

„Załoga rosyjskiego myśliwca zbliżyła się do celu powietrznego z bezpiecznej odległości, zidentyfikowała go jako rozpoznawczy samolot brytyjskich sił powietrznych R-1 Sentinel i eskortowała go nad wodami Morza Barentsa” – podano w komunikacie.

Podkreślono, że nie doszło do naruszenia rosyjskiej granicy.

W ostatnich miesiącach w wielu regionach dochodziło do podobnych incydentów.

Rosyjski myśliwiec Su-27 został wysłany w piątek 18 września, aby przechwycić amerykański patrol morski zbliżający się do rosyjskiej granicy nad Morzem Czarnym.

Dzień wcześniej rosyjski myśliwiec Su-27 należący do obrony powietrznej Floty Bałtyckiej został wysłany w celu przechwycenia dwóch samolotów Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych i Sił Powietrznych Szwecji nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego.

12 września brytyjskie siły powietrzne poinformowały o incydencie, który miał miejsce u wybrzeży Szkocji. Brytyjskie myśliwce zostały wysłane w celu przechwycenia dwóch rosyjskich samolotów rozpoznawczych.

Dzień wcześniej rosyjski myśliwiec MiG-31 został wysłany w celu przechwycenia samolotu Falcon-20 norweskich sił zbrojnych nad wodami Morza Barentsa. Podobny incydent miał miejsce tego samego dnia nad wodami Morza Czarnego, gdzie rosyjski myśliwiec Su-27 był zadaniowany do przechwycenia samolotu rozpoznawczego amerykańskich sił powietrznych RC-135 i samolotu patrolowego P-8A. O obydwu zdarzeniach poinformowała w sobotę agencja „Tass”.

Dwa myśliwce MiG-29 rosyjskich sił powietrznych zostały wysłane 9 września w celu przechwycenia samolotów Falcon-20 i P-3S Orion Królewskich Norweskich Sił Powietrznych nad Morzem Barentsa.

8 września doszło z kolei do podobnych incydentów nad wodami Morza Bałtyckiego oraz Morza Barentsa. Rosyjski myśliwiec Su-27 eskortował amerykański samolot zwiadowczy RC-135 i szwedzki odrzutowiec zwiadowczy Gulfstream nad wodami Bałtyku. Tego samego dnia rosyjski myśliwiec MiG-29 Floty Północnej został wysłany do eskortowania norweskiego samolotu patrolowego Orion, który zbliżał się do rosyjskiej granicy.

tass.com / Kresy.pl