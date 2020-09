Kolejne incydenty nad wodami Morza Barentsa oraz Morza Czarnego

W piątek doszło do kolejnych incydentów, w których brały udział siły powietrzne NATO i lotnictwo Federacji Rosyjskiej. Zdarzenia miały miejsce nad wodami Morza Czarnego oraz Morza Barentsa.

W piątek rosyjski myśliwiec MiG-31 został wysłany w celu przechwycenia samolotu Falcon-20 norweskich sił zbrojnych nad wodami Morza Barentsa. Podobny incydent miał miejsce tego samego dnia nad wodami Morza Czarnego, gdzie rosyjski myśliwiec Su-27 był zadaniowany do przechwycenia samolotu rozpoznawczego amerykańskich sił powietrznych RC-135 i samolotu patrolowego P-8A. O obydwu zdarzeniach poinformowała w sobotę agencja „Tass”.

W komunikatach podkreślono, że po oddaleniu się jednostek od granic Federacji Rosyjskiej, myśliwce wróciły do macierzystych baz wojskowych.

Zaznaczono, że w przypadku żadnego z incydentów nie doszło do naruszenia rosyjskich granic.

5 września rosyjski minister obrony narodowej Siergiej Szojgu powiedział, że intensywność lotów samolotów rozpoznawczych NATO w pobliżu granic Rosji wzrosła o ponad 30 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W ostatnich miesiącach w różnych regionach dochodziło do podobnych incydentów.

Dwa myśliwce MiG-29 rosyjskich sił powietrznych zostały w środę wysłane w celu przechwycenia samolotów Falcon-20 i P-3S Orion Królewskich Norweskich Sił Powietrznych nad Morzem Barentsa.

We wtorek doszło do kolejnych incydentów nad wodami Morza Bałtyckiego oraz Morza Barentsa. Rosyjski myśliwiec Su-27 eskortował amerykański samolot zwiadowczy RC-135 i szwedzki odrzutowiec zwiadowczy Gulfstream nad wodami Bałtyku. Tego samego dnia rosyjski myśliwiec MiG-29 Floty Północnej został wysłany do eskortowania norweskiego samolotu patrolowego Orion, który zbliżał się do rosyjskiej granicy.

W poniedziałek rosyjski myśliwiec MiG-31, należący do rosyjskiej Floty Północnej, został wysłany w celu przechwycenia samolotu Lockheed P-3 Orion sił powietrznych Norwegii. Tego samego dnia, rosyjski myśliwiec MiG-29 był zadaniowany do eskortowania brytyjskiego samolotu zwiadowczego Boeing RC-135. Obydwa zdarzenia miały miejsce nad wodami Morza Barentsa.

W zeszły piątek w tym samym regionie doszło do podobnego zdarzenia. Rosyjski myśliwiec MIG-31 został wysłany w celu przechwycenia norweskiego samolotu patrolowego Lockheed P-3 Orion, który zbliżał się do granicy Federacji Rosyjskiej. Do podobnych zdarzeń w tym samym regionie doszło także w czwartek.

1 września rosyjski myśliwiec Su-27 Floty Bałtyckiej został wysłany w celu przechwycenia morskiego samolotu patrolowego niemieckich sił powietrznych Lockheed P-3C Orion.

31 sierpnia nad wodami Morza Bałtyckiego doszło dwóch kolejnych incydentów, w których uczestniczyły siły powietrzne NATO oraz Federacji Rosyjskiej. Dodatkowo, NATO zarzuca rosyjskiemu lotnictwu naruszenie granicy Danii, do którego miało dojść w zeszłym tygodniu.

Dwa tygodnie temu rosyjski myśliwiec Su-30 został wysłany w celu przechwycenia samolotu rozpoznawczego amerykańskich sił powietrznych Boeing RC-135 nad wodami Morza Czarnego.

26 sierpnia rosyjskie radary wykryły cel powietrzny, nad neutralnymi wodami Morza Barentsa, który zbliżał się do granicy Federacji Rosyjskiej. Samolot został zidentyfikowany jako Lockheed P-3C Orion należący do sił powietrznych Norwegii.

21 sierpnia rosyjski samolot myśliwski Su-30SM został wysłany, aby przechwycić dwa samoloty rozpoznawcze francuskiej marynarki wojennej i brytyjskich sił powietrznych oraz zapobiec przekroczeniu przez nie rosyjskiej granicy państwowej.

Do podobnego incydentu doszło 17 sierpnia. Rosyjski myśliwiec został wtedy wysłany w celu przechwycenia amerykańskiego samolotu rozpoznawczego Boeing RC-135 nad wodami Morza Bałtyckiego, w pobliżu granicy z Rosją. Podkreślono, że jednostka sił powietrznych USA zbliżała się do granicy Federacji Rosyjskiej.

Z kolei w niedzielę 16 sierpnia rosyjskie dowództwo podniosło swój myśliwiec dla przechwycenia włoskiego samolotu wojskowego, który zbliżył się do granicy przestrzeni powietrznej Rosji.

15 sierpnia rosyjski myśliwiec Su-27 został wysłany w celu przechwycenia amerykańskiego samolotu rozpoznawczego Lockheed EP-3, który zbliżał się do rosyjskiej granicy nad Morzem Czarnym.

Wcześniej, 14 sierpnia, agencja „Tass” informowała, że rosyjskie radary namierzyły 46 zagranicznych statków powietrznych (35 zagranicznych samolotów szpiegowskich i 11 dronów), które w ciągu poprzedniego tygodnia przeprowadzały rozpoznanie powietrzne w pobliżu granicy z Rosją.

12 i 14 sierpnia rosyjskie myśliwce Su-27 usiłowały przechwycić amerykańskie samoloty zwiadowcze nad wodami Morza Czarnego.

7 sierpnia rosyjski myśliwiec Su-27 został wysłany w celu przechwycenia nad Morzem Czarnym samolotu rozpoznawczego Sił Powietrznych USA RC-135 i samolotu patrolowego Marynarki USA P-8A Posejdon.

tass.com / Kresy.pl