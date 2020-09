Rosyjski myśliwiec przechwycił amerykański samolot nad Morzem Czarnym

Rosyjski myśliwiec Su-27 został w piątek 18 września wysłany, aby przechwycić amerykański patrol morski zbliżający się do rosyjskiej granicy nad Morzem Czarnym – poinformowało w piątek centrum zarządzania obroną narodową Rosji.

Jak poinformowała w piątek agencja prasowa Tass, rosyjskie centrum zarządzania obroną narodową ogłosiło, że wysłało myśliwiec Su-27 w celu przechwycenia samolotu patrolowego amerykańskich sił powietrznych.

Według centrum rosyjskie systemy kontroli przestrzeni powietrznej Południowego Okręgu Wojskowego wykryły cel powietrzny nad Morzem Czarnym, zbliżając się do granicy państwowej Rosji.

„Myśliwiec Su-27 z sił szybkiego reagowania obrony przeciwlotniczej Południowego Okręgu Wojskowego został zmuszony do przechwycenia celu. Załoga rosyjskiego myśliwca zbliżyła się do celu powietrznego w bezpiecznej odległości i zidentyfikowała go jako P-8A Posejdon Sił Powietrznych USA. Morski samolot patrolowy i eskortował go nad Morzem Czarnym”- poinformowało Centrum.

Granica rosyjska nie została naruszona. Po tym, jak amerykański samolot oddalił się od granicy państwowej Rosji, rosyjski myśliwiec bezpiecznie wrócił na macierzyste lotnisko.

„Loty rosyjskich myśliwców przebiegały w ścisłej zgodności z międzynarodowymi zasadami użytkowania przestrzeni powietrznej” – podkreśliło Centrum.

W czwartek rosyjski myśliwiec Su-27 należący do obrony powietrznej Floty Bałtyckiej przechwycił dwa samoloty Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych i Sił Powietrznych Szwecji nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego.

„Załoga rosyjskiego myśliwca zidentyfikowała cele powietrzne jako samolot patrolowy marynarki wojennej USA P-8A Posejdon i szwedzki samolot zwiadowczy Gulstream i eskortowała je nad Morzem Bałtyckim” – poinformowało centrum dowodzenia obrony, dodając, że samoloty nie naruszały granicy z Rosją.

Po tym, jak zagraniczne samoloty wojskowe zawróciły, rosyjski myśliwiec wrócił do bazy. „Lot Su-27 odbywał się w ścisłej zgodności z międzynarodowymi zasadami użytkowania przestrzeni powietrznej” – poinformowało centrum dowodzenia obroną.

Jak poinformowaliśmy wcześniej na naszym portalu, we wtorek rosyjski myśliwiec Su-27 Floty Bałtyckiej został wysłany w celu przechwycenia morskiego samolotu patrolowego niemieckich sił powietrznych Lockheed P-3C Orion nad wodami Morza Bałtyckiego.

Rosyjskie radary wykryły (1 września) cel powietrzny nad neutralnymi wodami Morza Bałtyckiego. Jednostka zbliżała się do granicy państwowej Rosji. Myśliwiec Su-27 sił szybkiego reagowania obrony powietrznej Floty Bałtyckiej został wysłany w celu przechwycenia go.

„Załoga rosyjskiego myśliwca zidentyfikowała cel powietrzny jako morski samolot patrolowy P-3C Orion niemieckich sił powietrznych” – napisano w komunikacie.

Kresy.pl/Tass