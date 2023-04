Rosyjski polityk zapewnił, że nie jest szykowana kolejna fala mobilizacji

Przewodniczący Komitetu Obrony Narodowej Dumy Państwowej Andriej Kartapołow powiedział, że siły zbrojne jego państwa nie będą na razie wzmacniane przez mobilizację.

Kartapołow gościł u czołowego pracownika rosyjskich mediów państwowych Władimira Sołowiowa. Ogłosił on, że wprowadzane przez władze nowe procedury wysyłania powołań do działań militarnych obejmą nie tylko żołnierzy kontraktowych, ale wszystkich służących w wojsku. Jednak „to wszystko absolutnie nie jest związane z mobilizacją. Wszystko, co dotyczy mobilizacji, reguluje inna ustawa” – powiedział polityk izby niższej rosyjskiego parlamentu, którego zacytował we wtorek portal telewizji RBK.

Dzień wcześniej, 10 kwietnia, w Dumie Państwowej wprowadzono poprawki do przepisów zmieniające zasady powoływania do sił zbrojnych. Duma Państwowa rozpatrzy proponowane zmiany już we wtorek. Mowa o nowym sposobie wysyłania wezwań – listem poleconym lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Usług Państwowych. W takim przypadku wezwanie do jednej osoby może zostać wysłane na różne sposoby.

Jeśli obywatel nie będzie miał konta w „Usługach Państwowych”, to wezwanie otrzyma w tradycyjny sposób. „Nowy system jest zorientowany na człowieka i minimalizuje możliwość popełnienia błędów, [a także] potrzebę komunikacji między osobą odpowiedzialną za służbę wojskową a komisariatem wojskowym” – zaznaczył Kartapołow.

Prezydent Władimir Putin ogłosił 21 września 2022 r. częściową mobilizację w Rosji. Pod koniec października minister obrony Siergiej Szojgu poinformował o zakończeniu zadania mobilizacyjnego polegającego na wcieleniu 300 tys. ludzi. Pod koniec marca br. szef Głównego Zarządu Organizacyjno-Mobilizacyjnego Sztabu Generalnego Władimir Cymłanskij powiedział, że nie ma planów przeprowadzenia drugiej fali mobilizacji, gdyż dowództwo sił zbrojny ocenia, iż dysponuje wystarczającymi zasobami ludzkimi.

Już po jej zakończeniu zachodnie media spekulowały o kolejnej fali mobilizacji Rosjan już w tym roku.

