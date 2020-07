Rosjanie wysyłają systemy Pancyr-S w region Uralu

Rosyjski pułk obrony powietrznej stacjonujący w obwodzie swierdłowskim, otrzyma batalion systemów rakiet ziemia-powietrze Pancyr-S poinformował we wtorek dowódca obrony przeciwlotniczej z czternastego Centralnego Dystryktu Wojskowego, Giennadij Szlag – przekazała agencja prasowa Tass.

„Oczekujemy, że dodatkowy batalion rakietowo-artyleryjski Pancyr-S dołączy do struktury bojowej w obwodzie swierdłowskim” – poinformował.

Wcześniej informowano, że systemy rakiet przeciwlotniczych dalekiego zasięgu S-400 „Triumf” dotrą do pułku stacjonującego w pobliżu Jekaterynburga. Po tych dostawach zaawansowanej broni w obszar Uralu gotowość sił obrony powietrznej osiągnie 100% – poinformował Szlag. Pułk obrony powietrznej w obwodzie swierdłowskim stacjonuje w pobliżu Jekaterynburga.

Pantcyr-S to broń krótkiego zasięgu przeznaczona do atakowania celów powietrznych za pomocą automatycznych dział przeciwlotniczych i pocisków z naprowadzaniem radiowym oraz śledzeniem w podczerwieni i na radarach. Broń łączy wielokanałowy system śledzenia celów z uzbrojeniem rakietowe i artyleryjskim przeznaczonym do atakowania celów na wysokości do 15 km i zasięgu do 20 km.

Pantcyr jest przeznaczony do ochrony obiektów wojskowych i cywilnych, w tym systemów obrony powietrznej dalekiego zasięgu, przed wszystkimi istniejącymi i przyszłymi pociskami. Posiada 12 pocisków ziemia-powietrze, jest również uzbrojony w dwa działa 30 mm, z których każdy jest w stanie wystrzelić do 40 pocisków na sekundę.

Jak informowaliśmy wcześniej podczas prób di parady wojskowej na Dzień Zwycięstwa 2020, rosyjskie wojsko zaprezentowało nową generację systemów przeciwlotniczych Pancyr-SM.

Pancyr-SM został zaprojektowany tak, aby znacznie przewyższyć poprzednią wersję czyli Pancyr-S1. W założeniach powinien otrzymać nowy pocisk o dużej prędkości, a także prawie dwukrotnie powiększyć swój zasięg. System ma być w stanie wykrywać i niszczyć małe cele takie jak drony. Jak informowaliśmy systemy Pancyr-S1 w starciu z dronami w Libii ponoszą ciężkie straty. Eksperci zwracali jednak uwagę, że może być to efekt niepełnego wyszkolenia załóg, a nie wadliwości broni.

Jest wyposażony w wielofunkcyjną stację radarową, zwiększającą zasięg wykrywania celu z 40 do 75 km i zasięg działania z 20 do 40 km, a zatem dwa razy bardziej wydajną niż Pancyr-S1. Nowy Pancyr jest również wyposażony w elektrooptyczny system śledzenia celu w podczerwieni, aby zapewnić większe możliwości śledzenia na mniejszych odległościach.

