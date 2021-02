Rosja oferuje zagranicznym operatorom modernizację systemów Pancyr-S1

Rosyjski eksporter sprzętu wojskowego Rosoboronexport chce zaoferować swoim zagranicznym klientom projekty modernizacji systemów obrony powietrznej Pancyr-S1, poinformował w sobotę dyrektor generalny korporacji Aleksander Mikhejew przed międzynarodowym pokazem broni IDEX 2021 w Abu Zabi.

Jak przekazała w sobotę agencja prasowa Tass, Aleksander Mikhejew dyrektor generalny korporacji Rosoboronexport chce zaoferować swoim zagranicznym klientom projekty modernizacji systemów obrony powietrznej Pancyr-S1.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przeakż 1% podatku

„Rosja jest gotowa zaoferować swoim zagranicznym partnerom projekty modernizacji Pancyr. Przeprowadzono odpowiednie badania i rozwój” – poinformował Mikhejew.

Aktualizacja Pancyra-S1 dla zagranicznych operatorów zostanie zlecona holdingowi High Precision Weapons. Najnowsza wersja ulepszonego systemu to Pancyr-S1M, pierwszy raz zaprezentowana na międzynarodowych pokazach wojskowych Army-2019.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak informowaliśmy, Amerykanie przejęli w Libii zestaw rosyjskiego systemu obrony powietrznej Pancyr-S1 i w ramach tajnej operacji wywieźli go do bazy Ramstein w Niemczech. Według The Times zestaw, który wpadł w ręce Amerykanów, został kupiony od Rosji przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, które przekazały go później Libijskiej Armii Narodowej (LNA) marszałka Chalify Haftara.

Sprzęt został przejęty podczas próby zajęcia Trypolisu przez wojska Haftara walczące ze wspieranym przez Turcję libijskim rządem. Siły rządowe zdobyły zestaw podczas kontrataku na bazę lotniczą kontrolowaną przez Libijską Armię Narodową. Następnie wysłano go do bazy, w której stacjonowali żołnierze tureccy. Stamtąd Pancyr-S1 został wysłany drogą lotniczą do Niemiec.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Siły generała Haftara mocno krytykowały system Pancyr, podczas wojny domowej w Libii w ciągu zaledwie czterech dni libijska armia podlegająca rządowi w Trypolisie zniszczyła dziewięć rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej. Poinformowało o tym centrum prasowe operacji „Wulkan gniewu”, przeprowadzonej przez Rząd Porozumienia Narodowego z siedzibą w Trypolisie.

Przedstawiciele Libijskie Armii Narodowej przyznali się do utraty kilku systemów, co oznacza, że skuteczność obrony powietrznej Pancyr-S1 w Libii była niemal zerowa.

Pancyr-S1 przeszedł przynajmniej trzy duże ulepszenia. W 2008 roku, Biuro Projektowania Instrumentów z Tuły, zaprezentowało podstawowe podwozie Pancyra-S1 oparte na samochodzie ciężarowym Kamaz-6560 z obrotowym radarem wyszukiwania. Do 2015 roku pakiet czujników został zaktualizowany, otrzymał piramidalny radar z dwoma nachylonymi tablicami. Dlatego obszar skanowania systemu został podwojony.

Na wystawie obronnej Army 2019, która odbyła się pod Kubinką, zaprezentowano Pancyr-S1M. System otrzymał w pełni przebudowany zestaw czujników i mocniejszy radar. KAMAZ-6560 został zastąpiony podwoziem kołowym Remdizela Tornado K-53958 8×8 z mocno chronioną kabiną załogi. W 2019 roku Rosja zaprezentowała również modyfikację Pancyr-S1, która zachowuje pakiet uzbrojenia modelu podstawowego.

Kresy.pl/Tass