Amerykanie przejęli w Libii zestaw rosyjskiego systemu obrony powietrznej Pancyr-S1 i w ramach tajnej operacji wywieźli go do bazy Ramstein w Niemczech – podaje agencja Interfax powołując się na ustalenia brytyjskiej gazety The Times.

Według The Times zestaw, który wpadł w ręce Amerykanów, został kupiony od Rosji przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, które przekazały go później Libijskiej Armii Narodowej (LNA) marszałka Chalify Haftara.

Sprzęt został przejęty podczas próby zajęcia Trypolisu przez wojska Haftara walczące ze wspieranym przez Turcję libijskim rządem. Siły rządowe zdobyły zestaw podczas kontrataku na bazę lotniczą kontrolowaną przez Libijską Armię Narodową. Następnie wysłano go do bazy, w której stacjonowali żołnierze tureccy. Stamtąd Pancyr-S1 został wysłany drogą lotniczą do Niemiec.

Do operacji przerzutu zestawu do bazy w Niemczech miało dojść jeszcze w czerwcu ubiegłego roku.

Zdaniem Siergieja Modestowa, wiceprezydenta Akademii Nauk Wojskowych, z którym rozmawiała agencja Interfax, przejęcie przez USA zestawu Pancyr-S1 „jest faktem negatywnym, ale nie będzie miało poważnych konsekwencji dla Rosji”. W jego opinii zanim Amerykanie rozpracują zdobycz, „do tego czasu Rosja pójdzie daleko do przodu”. Zgadza się z nim generał-porucznik Ajtiecz Biżew, wskazując także, iż sprzęt wysyłany przez Rosję na eksport różni się od tego, który jest dostarczany rosyjskiej armii.

Turcja jest głównym zagranicznym sojusznikiem uznawanego na arenie międzynarodowej rządu porozumienia narodowego (GNA) z Trypolisu, który od lat walczy z Libijską Armią Narodową Chalify Haftara. LNA jest wspierana przez Rosję, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Egipt.

Turcja wysłała GNA sprzęt i personel wojskowy, doprowadzając w ten sposób do odwrócenia biegu wojny w Libii – pozwoliło to GNA na odparcie w czerwcu ub. roku ofensywy Haftara, która miała na celu zdobycie Trypolisu.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak pisaliśmy, kilka zestawów Pancyr zostało zniszczonych w Libii przez siły rządu jedności narodowej wpieranego przez Turcję. Tureckie media przekazywały, że co najmniej dziewięć pojazdów uległo zniszczeniom w wyniku nalotów dronów, a przynajmniej kilkanaście zostało zajętych przez wojska lądowe.

CZYTAJ TAKŻE: Rosjanie dostarczą systemy Pancyr-S1 do Mjanmy

Kresy.pl / Interfax