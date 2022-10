Ukraińcy używają polskich systemów do zwalczania irańskich dronów Shaded-136

Ukraińskie jednostki dywizji rakiet przeciwlotniczych przy pomocy polskich systemów zestrzeliły 9 z 11 dronów Shahed-136 wystrzelonych przez armię rosyjską.

Jak poinformował we wtorek portal Ukrinform, Ukraińskie jednostki dywizji rakiet przeciwlotniczych przy pomocy polskich systemów zestrzeliły 9 z 11 dronów Shahed-136 wystrzelonych przez armię rosyjską – napisał Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Załużny Walerij Załużny.

„W ciągu ostatnich 48 godzin jednostki dywizji rakietowej obrony przeciwlotniczej zestrzeliły 9 z 11 bezzałogowych statków powietrznych Shahed-136. To efekt wysokiej jakości szkolenia naszych strzelców przeciwlotniczych, które przeprowadzili polscy bracia” – napisał.

Zauważył, że Polska dostarczyła systemy, za pomocą których siły ukraińskie zestrzeliwują wrogie drony Shahed-136 sowieckimi pociskami. „Takie są realia dzisiejszej wojny. Jestem wdzięczny naszym polskim braciom!” – napisał Załużny.

Jak czytamy w środowym komunikacie brytyjskiego ministerstwa obrony, Rosja rozmieszcza bezzałogowe statki powietrzne wyprodukowane w Iranie co najmniej od sierpnia 2022 roku, w tym drony Shahed-136.

Rosja włączyła warianty Shahed do szerokiej fali uderzeń, które przeprowadziła 10 października 2022 r. Wcześniej ukraiński Sztab Generalny informował, że Rosja wystrzeliła łącznie 86 Shahed-136 i twierdził, że ​​60 procent zostało zniszczonych w powietrzu.

„Te drony są powolne i latają na małych wysokościach, dzięki czemu samotne maszyny są łatwe do namierzenia przy użyciu konwencjonalnej obrony powietrznej. Istnieje realna możliwość, że Rosja odniosła pewien sukces, atakując jednocześnie kilkoma dronami” – twierdzi brytyjski wywiad.

„Pomimo zasięgu 2500 km Shahed-136 ma tylko niewielki ładunek wybuchowy. Mało prawdopodobne jest, aby w zadowalający sposób spełniał funkcję głębokiego uderzenia, do której prawdopodobnie dążyła Rosja” – czytamy.

Ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii uważa, że rosyjskie myśliwce taktyczne wciąż mają ograniczony wpływ na terytorium Ukrainy, brak niezawodnej, trwałej i dokładnej zdolności uderzeniowej na poziomie operacyjnym jest prawdopodobnie jedną z największych luk w zdolnościach Rosji na Ukrainie.

