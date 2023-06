Rosjanie chwalą się czołgami Leopard 2 i wozami Bradley zdobytymi na froncie. Pentagon komentuje [+VIDEO]

Rosja chwali się „trofeami” w postaci czołgów Leopard 2 i wozów bojowych Bradley, zdobytych w walkach z Ukraińcami. Do sprawy odniósł się Pentagon.

W tym tygodniu rosyjski resort obrony opublikował nagranie z frontu wojny z Ukrainą, na którym Rosjanie chwalą się „trofeami” wojennymi, w postaci pojazdów opancerzonych, dostarczonych Ukraińcom przez Zachód.

Na krótkim filmie widać kilka czołgów Leopard 2 i amerykańskich wozów bojowych piechoty Bradley. Pojazdy zostały zdobyte, niektóre prawdopodobnie są uszkodzone. W tle wyraźnie słychać też głośno pracujące silniki – na samym początku nagrania widać zapewne zbliżenie jednego z nich.

Rosyjski żołnierz, który filmował zdobyte wozy komentuje, że „nie są już takie straszne”. – Chwała Rosji! Zwycięstwo będzie z nami! – dodał.

Według załączonego przez ministerstwo obrony Rosji komunikatu, są to czołgi Leopard i wozy Bradley, które zdobyto na ukraińskiej armii podczas walk w obwodzie zaporoskim.

Dodajmy, że w sieci pojawiają się też inne nagrania, które mają przedstawiać zachodnie pojazdy opancerzone, np. wozy piechoty Bradley, niszczone przez Rosjan podczas walki.

We wtorek podczas konferencji prasowej wicerzecznik prasowy Pentagonu, Sabrina Singh, została zapytana o twierdzenia strony rosyjskiej, która wcześniej twierdziła, że na Ukrainie zniszczono już 16 wozów opancerzonych różnego rodzaju, dostarczonych przez USA.

„Widziałam te doniesie, ale nie mogę potwierdzić niektórych pojawiających się filmów i zdjęć. Będziemy to więc monitorować, ale nie będę w stanie potwierdzić tych doniesień, a przynajmniej tego, co widać na zdjęciach zamieszczanych przez Rosjan” – powiedziała Singh.

Zapytano też, czy jeśli doniesienia strony rosyjskiej są prawdziwe, to czy zgadza się to z założeniami Pentagonu co do możliwych strat w sprzęcie po stronie ukraińskiej i czy jest jakiś plan co do ich uzupełnienia.

„Zawsze szacujemy, że będą jakieś uszkodzenia i straty w sprzęcie, który dostarczamy Ukraińcom. Nie wiem, czy będzie jakieś uzupełnienie.. typu jeden-do-jednego (…) ale wzięliśmy to pod uwagę w naszych obliczeniach, kiedy dostarczaliśmy ten sprzęt Ukraińcom, że mogą być straty w walce” – powiedziała rzecznik Pentagonu. Zaznaczyła zarazem, że będą kolejne pakiety pomocy wojskowej dla Ukrainy, w tym w postaci sprzętu wysyłanego bezpośrednio z amerykańskich magazynów.

Rosyjscy komentatorzy wojskowi zwracają uwagę, że większość uszkodzonych lub zniszczonych pojazdów Sił Zbrojnych Ukrainy, w tym zachodnich, znajduje się w strefie neutralnej frontu i ich ściągnięcie na stronę rosyjską nie będzie łatwe. W ich ocenie, część z nich wyleciała w powietrze na polach minowych. Z drugiej strony, w tej sytuacji Ukraińcy sami nie są w stanie odholować uszkodzonych wozów na swoją stronę.

