Bombowiec Tu-160M rozpoczął testy państwowe

Do testów państwowych na lotnisku Żukowskie pod Moskwą trafił pierwszy zmodernizowany bombowiec Tu-160M2 z nowymi silnikami. Maszyna stworzona przez firmę United Aircraft Corporation napędzana jest czterema jednostkami napędowymi NK-32-02, które mają m. in. zwiększyć zasięg maszyny o tysiąc kilometrów.

Jak informowaliśmy, maszyny typu Tu-160M2 mają stać się nowym standardem w rosyjskim lotnictwie strategicznym. Ogółem zmodernizowanych do tego standardy ma zostać 15 Tu-160, które obecnie znajdują się na uzbrojeniu rosyjskiego lotnictwo oraz 10 kolejnych, które mają dopiero powstać.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przeakż 1% podatku

Zmodernizowane samoloty miały w 2021 roku wejść do służby. Problemy techniczne silników NK-32 serii drugiej spowodowały jednak, że docelowa wersja została oblatana dopiero w listopadzie 2020 roku

Jak pisaliśmy, w swojej zmodernizowanej wersji, silnik ma być 10% bardziej wydajny, co pozwoli na zwiększenie zasięgu lotu bombowca strategicznego o około 1000 km. Oznaczać to będzie również większy ciąg i dłuższe okresy międzyprzeglądowe, co przełoży się na niższe koszty eksploatacji i większe osiągi.

Mimo iż nowy Tu-160M2 otrzyma powłokę o obniżonej wykrywalności, Blackjack pozostanie przede wszystkim nośnikiem rakiet. W przeciwieństwie do amerykańskich bombowców takich jak Northrop Grumman B-2 Spirit albo B-21 Raider, Rosyjskie Siły Powietrze polegają głownie na broni dystansowej dalekiego zasięgu, która uderza w cele mocno bronionej przestrzeni powietrznej. Dlatego też Tu-160M2 otrzyma trudne do wykrycia pociski manewrujące dalekiego zasięgu. Uzbrojenie ma obejmować przenoszenie pocisków manewrujących Ch-55, Ch-101/Ch-102 (Raduga) oraz przeciwokrętowych rakiet hipersonicznych 3M22 (Cyrkon). W przyszłości zostanie rozszerzone o nowe pociski hipersoniczne z głowicami konwencjonalnymi i jądrowymi.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Dla Rosji, biorąc pod uwagę rolę, jaką odgrywają jej bombowce zarówno w doktrynie konwencjonalnej, jak i jądrowej, ulepszony Tu-160M2 wydaje się być zdroworozsądkowym i stosunkowo niedrogim sposobem na dokapitalizowanie swojej floty. Z pewnością jest to bardziej opłacalna i technicznie możliwa droga, niż natychmiastowa próba przejścia bezpośrednio do programu opracowania bombowca o obniżonej wykrywalności, takiego jak PAK-DA, który gotowość bojową osiągnąć ma do 2027 roku.

Przeczytaj: Rosja: rozpoczęto budowę pierwszego niewidzialnego bombowca strategicznego PAK DA

Tu-160M2 powinien wystarczyć na krótko- i średnioterminową przyszłość.

Pierwszy prototyp Tu-160M2 z nowymi silnikami wzbił się w powietrze na początku listopada ubiegłego roku i przeszedł w Kazaniu pełny cykl prób zakładowych. Obecnie maszyna została przekazana do ośrodka badawczego na lotnisku Żukowskim, które służyło do testów wielu typów maszyn, w tym naddźwiękowych samolotów pasażerskich Tu-144 czy rosyjskiego promu kosmicznego Buran. Testy dużych maszyn na Żukowskim związane są z wyjątkowo długim pasem startowym tego lotniska, którego długość przekracza 5 400 metrów.

Kresy.pl / janes.com / popmech.ru