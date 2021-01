Rosja: PAK-DA, nowy bombowiec typu stealth, może osiągnąć gotowość bojową w 2027 roku

Rosyjski resort obrony zakłada, że nowy bombowiec strategiczny PAK-DA ma osiągnąć gotowość bojową w 2027 roku.

Rosyjska agencja RIA Novosti opisuje bieżącą sytuację dotyczącą nowych bombowców dalekiego zasięgu PAK-DA, które mają zastąpić strategiczne nosiciele rakiet Tu-160 i Tu-95. Rosyjski resort obrony już zdecydowało o jego wyglądzie oraz o rozpoczęciu w tym roku testów silnika.

Przeczytaj: Rosja: rozpoczęto budowę pierwszego niewidzialnego bombowca strategicznego PAK DA

Według ministerstwa obrony Rosji, nowy samolot PAK-DA ma wejść do służby do końca 2027 roku. Wojsko zaaprobowało projekt i uzgodniło charakterystyki bombowca. Podpisano też wszelkie dokumenty konieczne do rozpoczęcia budowy.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

O rozpoczęciu budowy prototypu bombowca informowano w maju 2020 roku, a w grudniu o silniku dla niego. Na początku tego roku mają ruszyć próby stacjonarne jednostki napędowej. Ponadto, równolegle montowanych jest kilka innych silników, które również będą testowane. Dodajmy jednak, że według wcześniejszych zapowiedzi pierwsze testy silnika miały rozpocząć się jeszcze w 2020 roku.

Sam projekt PAK-DA jest tajny, ujawniono niewiele informacji na jego temat. Wiadomo, że mają w nim zostać szeroko zastosowane technologie stealth. Z kolei mocniejsze, efektywne i ekonomiczne silniki mają pozwolić na zwiększenie czasu lotu do 30 godzin. Dla porównania, w przypadku używanych obecnie Tu-160 jest to 25 godzin.

Pod względem konstrukcji, PAK-DA będzie tzw. latającym skrzydłem, co ma zwiększyć jego możliwości bojowej i poprawić zwrotność. Zdaniem ekspertów, pozwoli to dodatkowo zmniejszyć jego wykrywalność przez radary, w tym poprzez przenoszenie ładunku bojowego w wewnętrznym luku. Samolot ma też zostać wyposażony w najnowocześniejszą elektronikę, ułatwiającą sterowanie. Do budowy kadłuba wykorzystane mają zostać najnowsze stopy i kompozyty. Dzięki temu, mają one być adekwatnie przystosowane do działań bojowych przez wiele lat, na wzór Tu-95.

Rosyjscy eksperci przewidują, że bombowiec przyszłości najprawdopodobniej będzie rozwijał prędkość poddźwiękową, z prędkością przelotową rzędu około 1000 km/godzinę i maksymalną nieco mniejszą niż prędkość dźwięku. Dzięki większej powierzchni „latającego skrzydła” możliwe będzie operowanie na małych wysokościach i utrzymanie wysokiej manewrowości w pobliżu ziemi. Jednocześnie, pozwoli to na odpowiednią siłę nośną na bardzo dużym pułapie, rzędu 20 km. Tym samym, PAK-DA będzie mógł przeprowadzać uderzenia z zaskoczenia, z bardzo niskiego pułapu, jak również z „eszelonów w stratosferze”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

RIA Novosti zaznacza przy tym, że obecnie jest za wcześnie, by mówić o produkcji seryjnej i masowych dostawach dla wojska. Z tego względu, prowadzone są prace modernizacyjne istniejących bombowców strategicznych – nosicieli rakiet. W tym roku rosyjskie siły powietrzne mają zacząć otrzymywać głęboko zmodernizowane maszyny Tu-160M. Z kolei w ciągu najbliższych 7 lat, Rosjanie mają półtorakrotnie zwiększyć liczbę tych samolotów. W 2015 roku uruchomiono w Rosji program wznowienia ich produkcji. Dzięki lepszemu silnikowi, ich zasięg ma ulec zwiększeniu o tysiąc kilometrów. Z kolei latem 2020 roku swój pierwszy lot odbył zmodernizowany bombowiec Tu-95MSM.

Przeczytaj: Rosja zamierza całkowicie zmodernizować flotę bombowców strategicznych Tu-160 do 2030 r.

Według wcześniejszych doniesień mediów rosyjskich, PAK-DA został zaprojektowany według schematu tzw. latającego skrzydła. Bombowiec ma być wyposażony w technologie i materiały „stealth”, które będą redukować jego widzialność dla radarów. Samolot będzie mógł latać z prędkością poddźwiękową i będzie w stanie przenosić obecnie dostępne, jak i planowane na przyszłość rakietowe pociski manewrujące, bomby precyzyjne i broń hipersoniczną. Rosjanie zamierzają wyposażyć go też w najnowsze systemy łączności oraz sprzęt zakłócający.

Zobacz także: Chiny odsłaniają wizualizację nowego bombowca H-20 [+VIDEO]

ria.ru / Kresy.pl