Spiegel: Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak rakietowy na Ukrainę

Najprawdopodobniej zbliża się kolejny, zmasowany rosyjski atak rakietowy na Ukrainę, z użyciem bombowców strategicznych – pisze „Der Spiegel”. Ma o tym świadczyć wzmożony ruch w kluczowej rosyjskiej bazie powietrznej, uchwycony na zdjęciach satelitarnych.

Według niemieckiego magazynu „Der Spiegel”, kolejny zmasowany atak rakietowy Rosji na Ukrainę, z udziałem bombowców strategicznych, jest nieunikniony.

Gazeta powołuje się na opinie ekspertów, którzy przeanalizowali dostarczone przez Maxar i Planet Labs nowe zdjęcia satelitarne rosyjskiej bazy sił powietrznych Engels-2. To jedna z najważniejszych rosyjskich baz sił powietrznych, zlokalizowana w rejonie Saratowa. Operują stamtąd dwa pułki bombowców strategicznych.

Na zdjęciach satelitarnych bazy z 28 listopada br., jak pisze „Spiegel”, widać aktywność na lotnisku. Podano, że ma znajdować się tam około 20 bombowców Tu-95 i Tu-160. Zdaniem gazety, przygotowują się one do kolejnego ataku rakietowego na Ukrainę.

W pobliżu zauważono także cysterny z paliwem dla samolotów oraz pojemniki na amunicję, np. pociski rakietowe, oraz materiały do remontu, co świadczy, że samoloty są serwisowane.

Ponadto, na płycie lotniska sfotografowano duże samoloty transportowe, w dość dużej liczbie. Miałoby to świadczyć o tym, że niedawno do bazy dostarczono duży transport. Przypuszczalnie, mogły to być rakietowe pociski manewrujące. Zdaniem analityków, widać także specjalne wózki, które mogą służyć do transportu rakiet manewrujących Ch-55 lub Ch-101. Broń ta była wielokrotnie używana przez Rosjan w czasie ataków rakietowych.

„Nadzwyczaj duża liczba bombowców na lotnisku świadczy o wzmożeniu operacji, jeśli nie o nadchodzącym ataku na wielką skalę” – pisze „Spiegel”.

Russia is probably preparing a new massive attack on Ukraine, – Der Spiegel.

It olso published satellite images of Maxar Technologies and Planet Labs, which show almost two dozen Russian Tu-95 and Tu-160 long-range bombers at the Engels-2 airfield in Saratov. pic.twitter.com/odIe9tJdyT

