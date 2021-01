Chiny odsłaniają wizualizację nowego bombowca H-20 [+VIDEO]

W zakończeniu nowego filmu promocyjnego chińskich sił powietrznych pokazano po raz pierwszy, choć częściowo, wizualizację H-20 – chińskiego bombowca przyszłości typu stealth.

Chińskie siły powietrze opublikowały swój nowy, krótki film promocyjno-propagandowy, mający zachęcać Chińczyków do wstępowania w ich szeregi. Przedstawia on przykładową historię młodego Chińczyka, który zostaje pilotem wojskowym w dzisiejszych czasach, śledząc jego losy w przyszłości. W nagraniu wykorzystano nagrania i animacje obecnie używanych przez Chiny myśliwców, a także animowane komputerowo modele samolotów przyszłości. Skoncentrowano się głównie na nowoczesnym myśliwcu typu stealth, J-20.

Ostatnie kadry przedstawiają przykryty model nowoczesnego samolotu bojowego, najprawdopodobniej słynnego już bombowca typu stealth, H-20. Samolot jest przykryty płachtą, a jego krótkie odsłanianie, będące również animacją komputerową, częściowo pokazano jako odbicie w osłonie hełmu pilota.

Jak zwraca uwagę portal „The Drive-The War Zone”, model H-2 wyraźnie przypomina dwa amerykańskie samoloty tego typu: używany obecnie B-2 Spirit oraz bombowiec przyszłości B21-Rider. Dotyczy to ogólnego kształtu tzw. latającego skrzydła, jak i np. umieszczonych po bokach kokpitu dwóch wlotów powietrza dla napędu. Jednocześnie, nie widać żadnych wizualizacji tylnej części maszyny.

Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu odzwierciedla to szczegóły faktycznego projektu. Szczegóły dotyczące tej maszyny są skąpe, jednak ogólnie przyjmowano, że miałaby ona mieć taką formę jak model zaprezentowany w filmie. Prace nad H-20 ma nadzorować Xi’an Aircraft Industrial Corporation (XAC).

Wcześniej w sieci pojawiło się zdjęcie, mające rzekomo przedstawiać model chińskiej wersji bombowca B-2 w tunelu aerodynamicznym. Komentatorzy zwracali jednak uwagę, że to prawdopodobnie nie ma bezpośredniego związku z programem H-20. Zdaniem Tylera Rogowaya z The War Zone, tworzenie H-20 jako dokładnej kopii B-2 byłoby dziwne nawet dla Chin.

Co ważne, jest to jednak pierwsze, oficjalne zaprezentowanie przez Chiny wizualizacji H-20. Ma to miejsce po tym, jak w ostatnich latach w chińskich mediach pojawiały się doniesienia o możliwości rychłej publicznej prezentacji samolotu.

Sugeruje się, że nowy bombowiec typu stealth może mieć zasięg około 5 tys. mil (8 tys. km) bez tankowania i zdolność przenoszenia do 10 ton ładunku bojowego, w tym rakiet manewrujących dalekiego zasięgu czy broni konwencjonalnej. Dzięki temu potrafiłby dokonywać głębokiej penetracji terytorium przeciwnika i atakowania celów krytycznych, takich jak stanowiska kontroli i dowodzenia, sensory obrony powietrznej czy lotniska, torując drogę konwencjonalnym samolotom uderzeniowym. W grę wchodzi też wykorzystanie samolotu w ramach chińskiego odstraszania nuklearnego. Wszystko to byłoby to istotnym wyzwaniem zarówno dla USA, jak i dla Indii.

„Bez względu na wszystko, choć nie mamy jak dowiedzieć się, czy to nagranie wideo faktycznie pokazuje, że H-20 – jakkolwiek może on ostatecznie wyglądać – jest coraz bliżej wyjścia z ukrycia,to jest to jeszcze jedna wskazówka, że prace nad tym samolotom notują znaczący postęp” – podsumowuje serwis „The Drive – The War Zone”.

Należy dodać, że chińskie siły powietrzne są wyraźnie zaangażowane w rozwijanie możliwości operacyjnych swoich bombowców dalekiego zasięgu, szczególnie z rodziny H-6. Dotyczy to m.in. maszyn H-6N, przeznaczonych do przenoszenia rakiet balistycznych odpalanych z powietrza, w tym wyposażonych w hipersoniczny pojazd szybujący z napędem „boost-glide”, a także np. dużych i szybkich dronów.

