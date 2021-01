Minister spraw wewnętrznych Turcji oskarża Grecję o przyczynianie się do śmierci imigrantów

Minister spraw wewnętrznych Turcji Süleyman Soylu oskarżył w czwartek Grecję o pozostawienie na śmierć uchodźców zmierzających do Europy – poinformował Middle East Monitor.

„Grecja nadal skazuje na śmierć niewinnych ludzi, a Europa tylko patrzy” – napisał na Twitterze, dodając, że Dowództwo Wybrzeża Turcji ratuje życie.

Turecki minister potępił Frontex, Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Parlament Europejski za ignorowanie tego „nieludzkiego traktowania, które występuje na co dzień”.

Greece is still pushing innocent people to death and Europe is just watching…

Turkish Coast Guard Forces are rescuing lives.

We strongly condemn @Frontex and @Europarl_EN for ignoring this inhuman treatment that stands every day@nmitarakis pic.twitter.com/Nl1cQwMomL

— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 7, 2021