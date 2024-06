Rosja zablokowała dostęp do mediów nadających z terenu UE. Jest to odpowiedź na “rozpowszechnianie fałszywych informacji”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej wydało oświadczenie, w którym poinformowano, że zablokowano dostęp do 81 mediów nadających z terenu Unii Europejskiej.

We wtorek rosyjska dyplomacja wydała oświadczenie, w którym poinformowała o zablokowaniu dostępu do 81 mediów nadających z terenu UE. Moskwa twierdzi, że jest to odpowiedź na decyzję Rady UE z 17 maja bieżącego roku. Postanowiono wówczas zakazać “wszelkiej działalności nadawczej” dla trzech rosyjskich mediów: RIA Nowosti, Izwiestia i Rossijskaja Gazieta.

Decyzja o zablokowaniu dostępu do zachodnich mediów weszła w życie 25 czerwca. Rosja podtrzymuje, że zakazane europejskie media “systematycznie rozpowszechniają fałszywe informacje o przebiegu specjalnej operacji wojskowej”. Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych opublikowano pełną listę mediów, których “objęto środkami odwetowymi i ograniczeniami ograniczającymi nadawanie i dostęp do internetu na terytorium Federacji Rosyjskiej”.

Są to między innymi niemiecki Spiegel, Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, hiszpański El Pais, włoska La Stampa, La Repubblica, francuski Le Monde, Liberation, a także ogólnoeuropejskie dzienniki Politico i EUobserver. Z Polski są to Belsat TV oraz Nowaja Polsza. Dyplomacja rosyjska oświadczyła, że jeśli UE postanowi znieść zakaz nadawania dla rosyjskich mediów, to Moskwa zrewiduje swoją decyzję.

“Strona rosyjska wielokrotnie ostrzegała na różnych szczeblach, że prześladowania rosyjskich dziennikarzy na tle politycznym i nieuzasadnione zakazy nałożone na rosyjskie media w UE nie pozostaną bez odpowiedzi. Mimo to Bruksela i stolice państw bloku wolały dalszą eskalację sytuacji. Nakładając kolejny bezprawny zakaz, zmusili Moskwę do wprowadzenia symetrycznych i proporcjonalnych środków zaradczych. Odpowiedzialność za ten rozwój spoczywa wyłącznie na przywództwie UE i krajach tego stowarzyszenia, które poparły tę decyzję” – fragment oświadczenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosysjkiej.

Na postanowienie Moskwy Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Josep Borrell wydał oświadczenie, w którym potępił działanie Rosji. Zaznaczył, że decyzja ta “jeszcze bardziej ogranicza dostęp do bezpłatnej i niezależnej informacji oraz pogłębia i tak już ostrą cenzurę mediów “.

“Zakazane media europejskie działają według zasad i standardów dziennikarskich. Podają merytoryczne informacje, także rosyjskiej publiczności, w tym na temat nielegalnej wojny agresywnej Rosji przeciwko Ukrainie. Z kolei rosyjskie ośrodki dezinformacji i propagandy, wobec których UE wprowadziła środki ograniczające, nie reprezentują wolnych i niezależnych mediów” – fragment oświadczenia Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Josepa Borrella.

Borrell podkreślił, że działalność rosyjskich mediów na terenie UE została zakazana ponieważ znajdują się pod kontrolą Moskwy i odgrywają kluczową rolę we wspieraniu wojny agresywnej przeciwko Ukrainie.

“Poszanowanie wolności słowa i mediów jest podstawową wartością UE. Będzie w dalszym ciągu wspierać dostępność faktycznych informacji także dla odbiorców w Rosji” – fragment oświadczenia.

