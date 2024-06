Były głównodowodzący boliwijskiej armii zatrzymany – pucz stłumiony [+VIDEO]

Wkrótce po dramatycznych obrazach pojazdu wojskowego taranującego bramę pałacu prezydenta Boliwii nastąpiły informację o zatrzymaniu boliwijskiego generała kierującego próbą puczu.

Jak podała TeleSUR jeszcze późnym wieczorem w środę przywódca puczystów, były już głównodowodzący sił zbrojnych Boliwii gen. Juan José Zúñiga został zatrzymany na polecenie prokuratora. Stało się to po tym, gdy generał nie wykonał polecenia prezydenta kraju Luisa Arce odwołania pododdziałów armii i żandarmerii wojskowej, jakie pojawiły się pod budynkiem władzy wykonawczej i parlamentu. Nagrania zatrzymania Zúñigi i przedstawienia mu zarzutów pojawiły się w sieci.

BREAKING: 🇧🇴 Bolivia coup plotter, CIA-backed General Zúñiga EXHIBITED IN HANDCUFFS “We are going to make our country’s democracy be respected, whatever it takes.” pic.twitter.com/uLL4dmmxj0 — Megatron (@Megatron_ron) June 27, 2024

„Prokurator generalny stanu Fausto Juan Lanchipa Ponce natychmiast, w drodze instrukcji FGE/JLP nr 243/2024, nakazał rozpoczęcie wszelkich działań prawnych odpowiadających rozpoczęciu śledztwa przeciwko generałowi Juanowi José Zuñidze” – podała prokuratura, którą zacytowała TeleSUR.

Wraz z Zuñigą zatrzymany został wiceadmirał Juan Arnez Salvador z boliwijskiej marynarki wojennej. Prezydent Arce jeszcze w środę dokonał wymiany dowódców rodzajów sił zbrojnych.

Prokuratura zapowiedziała podjęcie „wszelkich niezbędnych wysiłków w celu uzyskania dowodów […] slużących wyjaśnieniu badanego faktu i nałożenie maksymalnej kary na winnych”.

W środę grupa żołnierzy i żandarmów zajęła centrum La Paz. Jeden z pododdziałów próbował staranować bramę pałacu prezydenckiego. Wśród nich był gen. Zúñiga, który zapowiedział dziennikarzom rychłą zmianę rządu. Taki warunek stawiał też prezydentowi Luisowi Arce. Do konfrontacji słownej między nimi doszło w bramie pałacu, której puczystom nie udało się ostatecznie sforsować.

Arce wprost ogłosił działania Zúñigi jako próbę puczu i wezwał obywateli do wyjścia na ulice w celu jego powtrzymania. Żołnierze wycofali się wraz z kolumną pojazdów wojskowych z centrum miasta po trzech godzinach. Następnie setki zwolenników Arce zajęły plac przed pałacem prezydenckim, machając boliwijskimi flagami, śpiewając hymn narodowy i wiwatując, jak zrelacjonowała agencja informacyjna Associated Press.

When the President of Bolivia asked the country to mobilize against the coup, the people answered the callpic.twitter.com/J1X9aqoiwp — COMBATE |🇵🇷 (@upholdreality) June 27, 2024

„Jaki był cel tej grupy? Celem było obalenie demokratycznie wybranej władzy” – powiedział dziennikarzom minister bez teki Eduardo del Castillo, ogłaszając aresztowania. Minister obrony Edmundo Novillo powiedział jeszcze w środę wieczorem, że „wszystko jest teraz pod kontrolą” – zacytowała Associated Press. Otoczony przez nowych dowódców wojskowych mianowanych przez Arce’a Novillo powiedział, że w Boliwii doszło do „nieudanego zamachu stanu”.



Próbę zamachu stanu można rozpatrywać jako kolejną eskalację konfliktu politycznego, który w gwałtownej formie trwa od pięciu lat. W październiku 2019 r. w Boliwii wybuchły protesty uliczne po tym gdy opozycja oskarżyła władze o nieprawidłowości do jakich miało dojść w czasie podliczania wyników wyborów prezydenckich z 20 października wygranych przez wieloletniego przywódcę Evo Moralesa. Zwolennicy prawicowo-liberalnej opozycji zareagowali na nie gwałtownymi zamieszkami w trakcie których demolowano między innymi lokalne komisje wyborcze.

Morales oskarżył wówczas opozycję o to, że przygotowuje pucz. Jednak 10 listopada ogłosił on, że zgadza się na powtórzenie wyborów, a potem złożył dymisję na żądanie sformułowane przez głównodowodzącego armią i komendanta głównego policji.

Władzę przejęła wówczas przedstawicielka liberalnego obozu opozycyjnego, wiceprzewodnicząca Senatu Jeanine Anez, choć konstytucja Boliwii nie przewiduje takiej zasady. Rezygnacja Moralesa, a także wiceprezydenta oraz przewodniczących obu izb parlamentu powinny być zatwierdzone właśnie przez parlament. Jednak obóz Anez uniemożliwiał jego posiedzenie.

W protestach zwolenników Moralesa jakie wybuchły po jego usunięciu z rąk policji zginęło 36 osób, a około 800 zostało rannych. Ostatecznie deputowani partii Moralesa zgodzili się w parlamencie na przeprowadzenie przedterminowych wyborów do których nie dopuszczono obalonego prezydenta.

W wyborach jakie odbyły się rok po obaleniu Moralesa jego obóz odniósł zdecydowane zwycięstwo obsadzając stanowisko prezdenta i uzyskując większość w parlamencie. Morales powrócił do ojczyzny z wygnania, ale nie brał już bezpośredniego udziału w polityce. Natomiast aresztowana została Jeanine Anez. Według wstępnych informacji gen. Zúñiga chciał doprowadzić a nawet doprowadził do jej czasowego uwolnienia.

Pod rządami Moralesa i Arce Boliwia prowadzi politykę scpetyczną wobec USA i ich wpływów w Ameryce Południowej. Natomiast boliwijska opozycja prawicowo-liberalna orientuje sie na Waszyngton. Niemniej w ostatnim okresie doszło w ramach obozu władzy do walk frakcyjnych między zwolennikami Arce i stronnikami Moralesa, co mogło pobudzić przeciwników obu do działania.

Boliwia posiada, według danych z 2022 r. największe złoża litu na świecie – pierwiastka kluczowego między innymi dla przemysłu elektrycznej motoryzacji.

telesurenglish.net/apnews.com/kresy.pl