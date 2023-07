Rosja zaatakowała port na granicy z Rumunią [+FOTO/VIDEO]

Rosja zniszczyła ukraińskie magazyny zboża nad Dunajem i raniła siedem osób w ataku dronów w poniedziałek. Ostrzelany port Reni znajduje się na granicy z Rumunią.

Rosja zniszczyła ukraińskie magazyny zboża nad Dunajem i raniła siedem osób w ataku dronów w poniedziałek – poinformowała agencja prasowa Reuters. Ostrzelany port Reni znajduje się na granicy z Rumunią „Rosyjscy terroryści ponownie zaatakowali w nocy region Odessy. Tym razem celem jest infrastruktura portowa na Dunaju” – napisał gubernator regionu Ołeh Kiper w komunikatorze Telegram.

Serwis informacyjny Reni-Odesa zacytował lokalnego urzędnika, który powiedział, że trzy magazyny zboża zostały zniszczone w portowym mieście Reni nad Dunajem w wyniku ataku z udziałem około 15 dronów.

Port Reni, ważny węzeł komunikacyjny, graniczy przez Dunaj z Rumunią.

„Rosja w ciągu ostatnich miesięcy nie zaatakowała lądowej i śródlądowej infrastruktury zbożowej Ukrainy” – powiedział jeden z europejskich handlowców, na którego powołuje się Reuters. „Każda przerwa w tym ruchu może szybko uderzyć w międzynarodowe dostawy zboża”.

Inny europejski handlarz zbożem powiedział agencji: „To ewidentnie atak na dodatkową ukraińską infrastrukturę eksportu zboża. Wielkim problemem jest to, czy jest to próba całkowitego zatrzymania eksportu drogą lądową”.

Russia is playing a dangerous game

Last night, they struck targets right next to the Romanian border for the first time.

This video was recorded by Romanians, showing the attacks on the port of Reni, right across the Danube river

Romania is a NATO state pic.twitter.com/mJSvlUbxDh

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 24, 2023