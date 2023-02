11 państw obiecało wysłać Ukrainie czołgi, 22 – bojowe wozy piechoty. Gen. Milley: Rosja przegrała

Dane GUS przytoczył we wtorek portal Dorzeczy.pl. O ile w stosunku rok do roku dane z czwartego kwartału zeszłego roku świadczą, że gospodarka Polski urosła o 2 proc. to porównaniu tylko do poprzedniego kwartału może sugerować, że zaczęła się ona kurczyć. W grudniu, w porównaniu do września polski PKB był niższy o 2,4 proc.

To nie jedyny przykład fluktuacji polskiej gospodarki w zeszłym roku, bowiem spadek PKB odnotowano także w stosunku między pierwszym a drugim kwartałem 2022 r., kiedy to spadł on o 2,1 proc. "Część ekspertów mówi już otwarcie o recesji polskiej gospodarki." - twierdzi portal. Podkreśla jednak, że mamy obecnie do czynienia z wstępnymi danymi, a pełny raport GUS na temat PKB zostanie opublikowany 28 lutego.