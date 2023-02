Stoltenberg: Putin przygotowuje się do kolejnej wojny

Putin przygotowuje się do kolejnej wojny, nowych ofensyw i nowych ataków – oświadczył we wtorek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przed rozpoczęciem spotkania ministrów obrony Sojuszu w Brukseli.

Sekretarz generalny NATO wypowiadał się podczas konferencji prasowej przed spotkaniem ministrów obrony NATO. „Nie widzimy żadnych oznak, że prezydent Putin przygotowuje się do pokoju, widzimy wręcz coś przeciwnego, przygotowuje się do kolejnej wojny, nowych ofensyw i nowych ataków” – oświadczył, cytowany we wtorkowym komunikacie na stronie Sojuszu.

„Dlatego tak ważne jest, aby członkowie NATO i partnerzy udzielali Ukrainie większego wsparcia. Spotkamy się później w kierowanej przez USA grupie kontaktowej do spraw Ukrainy i zajmiemy się pilnymi potrzebami wsparcia” – dodał.

„Na spotkaniu ministrów obrony uzgodnimy również nowe długoterminowe wytyczne dotyczące naszego planowania obronnego, aby jeszcze bardziej wzmocnić nasze odstraszanie i obronę” – zapowiedział.

Podkreślił, że rozmowy będą dotyczyły także zwiększenia wydatków na obronę.

Stoltenberg przypomniał, że w przyszłym tygodniu minie rok od rozpoczęcia otwartej inwazji Rosji na Ukrainę.

Warto przypomnieć, że szef Komitetu Wojskowego NATO adm. Rob Bauer twierdzi, że Sojusz jest gotowy na bezpośrednią konfrontację. W wywiadzie dla stacji RTP/DW przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO adm. Rob Bauer powiedział, że jego zdaniem Rosji nie chodzi tylko o Ukrainę: „Tu chodzi o powrót do starego Związku Sowieckiego”.

„Państwa NATO przez dekady myślały, że inicjatywa należy do nas. My byliśmy tymi, którzy podjęli decyzję o wejściu do Afganistanu, o wejściu do Iraku. To były decyzje państw NATO. My decydowaliśmy, gdzie wchodzimy i z jaką liczbą wojsk, na jak długo itd.” – mówił adm. Bauer.

nato.int / Kresy.pl