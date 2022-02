Rosja i Chiny wydały wspólne oświadczenie, wzywają do dialogu

Rosja i Chiny we wspólnym oświadczeniu przyjętym w piątek wzywają wszystkie państwa do wzmocnienia dialogu i wzajemnego zaufania – przekazała agencja prasowa TASS.

„Strony wzywają wszystkie państwa do dążenia do dobrobytu dla wszystkich i w tym celu, do budowania dialogu i wzajemnego zaufania, wzmacniania wzajemnego zrozumienia, orędowania za takimi uniwersalnymi wartościami ludzkimi, jak pokój, rozwój, równość, sprawiedliwość, demokracja i wolność, szanowanie prawa narodów do samodzielnego określania ścieżek rozwoju swoich krajów” – czytamy w oświadczeniu.

Moskwa i Pekin podkreślają również potrzebę „ochrony międzynarodowej architektury kierowanej przez ONZ i międzynarodowego porządku światowego opartego na prawie, dążenia do prawdziwej wielobiegunowości z Organizacją Narodów Zjednoczonych i jej Radą Bezpieczeństwa odgrywającą centralną i koordynującą rolę, promowania bardziej demokratycznych stosunków międzynarodowych i zapewniania pokoju, stabilności i zrównoważonego rozwoju na całym świecie” – czytamy w oświadczeniu.

Jak informowaliśmy w przededniu wizyty prezydenta Rosji w Chińskiej Republice Ludowej opublikowany został artykuł Putina, w którym ocenił on relacje dwóch państw. Pisząc o rozpoczynających się w piątek Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie Putin wyraźnie skrytykował inicjatywę USA i ich sojuszników bojkotu ceremonii otwarcia zawodów konstatując – „Niestety, ostatnio nasiliły się próby ze strony wielu krajów upolitycznienia sportu ze względu na ich egoistyczne interesy. Jest to z gruntu błędne i sprzeczne z samym duchem i zasadami Karty Olimpijskiej”.

„Nasi chińscy przyjaciele wykonali ogromną pracę, aby dobrze przygotować się do Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Jestem przekonany, że bogate doświadczenie Chin w doskonałej organizacji reprezentacyjnych zawodów międzynarodowych umożliwi organizację tego światowego święta sportu na najwyższym poziomie” – ocenił Putin, dodając – „Życzę rosyjskim i chińskim zespołom imponujących wyników i nowych rekordów!”.

Prezydent Rosji zakończył swój artykuł zwracając się do wszystkich mieszkańców ChRL – „Przesyłam moje najserdeczniejsze gratulacje przyjaznym mieszkańcom Chin z okazji Święta Wiosny, które wyznacza początek Roku Tygrysa. Życzę dobrego zdrowia, pomyślności i sukcesów”.

Soros znany ze swojego poparcia dla liberalnych spraw i polityków, wygłosił uwagi na otwarciu panelu Hoover Institution w poniedziałek wieczorem, zaczynając od nazwania 2022 roku „krytycznym rokiem w historii świata”.

„Za kilka dni Chiny – najpotężniejsze autorytarne państwo na świecie – zaczną być gospodarzem Zimowych Igrzysk Olimpijskich i podobnie jak Niemcy w 1936 r., spróbują wykorzystać spektakl do osiągnięcia propagandowego zwycięstwa w swoim systemie ścisłej kontroli” – powiedział Soros. „Zbliżamy się do ważnych decyzji, które określą kierunek, w którym zmierza świat”.

Soros zauważył, że w październiku Chiny zdecydują, czy prezydent Xi Jinping powinien otrzymać trzecią kadencję jako sekretarz generalny partii, a Stany Zjednoczone przeprowadzą „kluczowe wybory w listopadzie”.

„W otwartym społeczeństwie rolą państwa jest ochrona wolności jednostki” – powiedział Soros. „W zamkniętym społeczeństwie rolą jednostki jest służenie władcom państwa”.

Kresy.pl/Tass