George Soros: prezydent Chin Xi Jinping jest największym zagrożeniem [+VIDEO]

W poniedziałek miliarder George Soros przekonywał, że chiński prezydent Xi Jinping jest „największym zagrożeniem, przed jakim stoją dziś otwarte społeczeństwa” i powiedział, że rozwój wielkich firm technologicznych „zaostrzył konflikt” między Chinami a Stanami Zjednoczonymi.

China’s Xi Jinping is the greatest threat that open societies face today. The country’s roiling real estate market, falling population, and fast-spreading omicron variant might be his undoing, all during his prestige project of the Winter Olympics. https://t.co/1Pf0XEy29M pic.twitter.com/WMyWpPKg0y

