Rosja: Dostęp do telefonii komórkowej za dane biometryczne

W ubiegłym tygodniu Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej obiecała "odeprzeć skrajnie prawicowych przyjaciół Putina", którzy chcą "ukraść przyszłość Europy". Von der Leyen powiedziała, że podczas nadchodzących wyborów do PE w czerwcu "nasza zjednoczona i spokojna Europa staje przed wyzwaniem zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz". "Nieważne, czy jest to AfD w Niemczech, Zgromadzenie Narodowe we Francji, Konfederacja w Polsce, czy inne. Nazwy mogą być różne, ale cel jest ten sam: depczą nasze wartości i chcą przejąć kontrolę nad naszą przyszłością" - kontynuowała. Do jej słów odniósł się we wtorek polityk Konfederacji, były poseł Krystian Kamiński.

"Konfederacja to polska partia patriotyczna. Nie jest podstawowym problemem Unii Europejskiej. Problemem jest ignorancja i szaleństwo unijnych elit. Wasza polityka klimatyczna, wasz europejski Zielony Ład - to jest problem" - powiedział Kamiński w języku niemieckim na nagraniu, opublikowanym we wtorek w mediach społecznościowych.