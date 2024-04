Szwecja. Nastolatek aresztowany w związku z morderstwem Polaka. Yassin Z. ma pochodzenie imigranckie

Specjalista prawa międzynarodowego Matthias Herdegen, kierownik katedry prawa międzynarodowego na Uniwersytecie w Bonn, udzielił wywiadu dla "Welt am Sonntag". "Migracja tak wielu ludzi ma wpływ na nasz liberalny model społeczeństwa, co obserwuję z niepokojem. Widzimy od pewnego czasu, że napływ setek tysięcy ludzi zmienia panujące wyobrażenia o naszych podstawowych wartościach i prowadzi do zmiany poglądu na świat, co widać na przykładzie stosunku do Izraela. A w dodatku prowadzi do wzmocnienia politycznego marginesu - po prawej i po lewej stronie" - powiedział w opublikowanym w niedzielę materiale.

Wyraził opinię, że polityka migracyjna niemieckiego rządu przez długi czas sprawiała wrażenie "bezradnej i pozbawionej orientacji", co doprowadziło do niezadowolenia w społeczeństwie, nawet w środowisku "mieszczańskiego centrum".