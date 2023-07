Rheinmetall zbuduje fabrykę na Ukrainie w ciągu najbliższych 12 tygodni

Amerykański prezydent udzielił wywiadu CNN. W opublikowanym w niedzielę materiale podkreślił, że choć dyskusja o szybkim członkostwie Ukrainy w NATO jest przedwczesna, to Stany Zjednoczone i ich sojusznicy w NATO będą zapewniać Ukrainie wsparcie, by spróbować zakończyć wojnę z Rosją.

"Nie sądzę, by była jednomyślność w NATO co do tego, czy wziąć Ukrainę do rodziny NATO w tym momencie, w środku wojny. Na przykład, jeśli byś to zrobił, wtedy - nie rzucam słów na wiatr - jesteśmy zdeterminowani, by zobowiązać się [do obrony] każdego centymetra terytorium, które jest terytorium NATO. To zobowiązanie, które powzięliśmy niezależnie od wszystkiego. I jeśli trwa wojna, to jesteśmy wszyscy na wojnie. Jesteśmy na wojnie z Rosją, jeśli to się stanie" - powiedział prezydent USA.