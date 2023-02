Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego twierdzi, że Polska nie przekaże F-16 Ukrainie – „na razie”

Według serbskich mediów amerykańska dyplomacja skierowała notę do ministerstw spraw zagranicznych kilku państw europejskich, by na razie nie forsowały one przyjęcia Republiki Kosowa do Rady Europy.

Te nieoficjalne informacje płynące z anonimowych źródeł dyplomatycznych przytoczył we wtorek portal B92.net. Według niego noty zostały wystosowane przez ambasadorów USA w kilku państwach należących do Rady Europy. Portal nie konkretyzuje jednak jakie to państwa. W nocie miał znaleźć się apel, by państwa te nie wnosiły do porządku obrad organu Rady kwestii przyjęcia do niej częściowo uznawanej Republiki Kosowa.

Waszyngton tłumaczy swoje stanowisko, że ​​kwestia wejścia tzw. członkostwa Kosowa w Radzie Europy nie powinna znaleźć się na porządku obrad Komitetu Ministrów Rady Europy dopóki „Kosowo nie przyjmie bardziej konstruktywnego stanowiska w sprawie Wspólnoty Gmin Serbskich (CSM), które utorowałoby drogę dla propozycji osiągnięcia podstawowego porozumienia między Belgradem a Prisztiną”, zacytował za Euronews Serbia B92.net.