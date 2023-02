Sunak rozmawiał z Zełenskim. „Dalsza rozbudowa zdolności ukraińskiej armii”

Brytyjski premier Rishi Sunak rozmawiał w sobotę telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński prezydent przekazał, że rozmowa dotyczyła „dalszej rozbudowy zdolności” ukraińskiej armii.

Prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał w sobotę z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem. „Przywódcy omówili aktualną sytuację na Ukrainie, a premier podkreślił, że koncentruje się na zapewnieniu, że obronny sprzęt wojskowy z Wielkiej Brytanii dotrze na linię frontu tak szybko, jak to możliwe” – przekazała rzeczniczka Downing Street, cytowana przez The Daily Telegraph.

Sunak podkreślił podczas rozmowy, że ukraińscy żołnierze zaczęli w tym tygodniu w Wielkiej Brytanii szkolenia na czołgach Challenger 2. Przypomniał, że spotkał się z nimi i był zainspirowany ich odwagą oraz historiami ich bliskich.

„W rozmowie z Rishim Sunakiem podziękowałem za rozpoczęcie szkolenia ukraińskich załóg na Challengerach. Rozmawialiśmy o dalszym rozszerzaniu zdolności ukraińskiej armii, wszechstronnym wsparciu Ukrainy w perspektywie krótko- i długoterminowej” – napisał na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„Podkreśliłem: przedstawiciele agresora nie mają miejsca na igrzyskach olimpijskich w Paryżu” – dodał ukraiński prezydent.

Speaking with @RishiSunak, I thanked for start training 🇺🇦 crews on Challengers. We talked about further expanding the capabilities of the 🇺🇦 army, all-round support for Ukraine in the short & long term. I emphasized: representatives of the aggressor have no place at @Paris2024.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 4, 2023