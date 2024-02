Rekordowa produkcja cukru na Ukrainie. Na Zachód eksportuje go m.in. firma syna Poroszenki

Firmy na Ukrainie produkujące cukier, należące m.in. do syna byłego prezydenta Petra Poroszenki czy kapitału niemieckiego, dzięki rekordowej produkcji chcą dalej prowadzić eksport na rynek unijny, w tym do Polski.

Jak informuje portal wp.pl, ukraińskie firmy z branży cukrowej podały, że dzięki świetnym zbiorom buraków ubiegłej jesieni udało się wyprodukować rekordową ilość cukru. Swoje produkty zamierzają eksportować na rynek unijny. Wzbudza to jednak wielkie obawy wśród przedstawicieli polskiej branży cukrowej.

„Ukraina aktywnie eksportuje cukier do UE i będzie to kontynuowane w kolejnym sezonie” – oświadczył Roman Ogorodow, dyrektor generalny Ukrprominvest-Agro, cytowany w komunikacie tej firmy. „Nawet biorąc pod uwagę całą logistykę i inne trudności spowodowane wojną, opłacalność produkcji cukru na Ukrainie będzie miała pozytywny trend” – dodał.

Co ważne, Ukrprominvest-Agro jest firmą należącą do Ołeksija Poroszenki – syna byłego prezydenta Ukrainy i oligarchy, Petra Poroszenki. Branżowy serwis „Ukraiński cukier” informuje, że młody Poroszenko jest jej udziałowcem od 2019 roku. Firma jest trzecim co do wielkości producentem cukru na Ukrainie. Według danych podanych przez wspomniany portal, fabryki Ukrprominvest-Agro 9 stycznia zakończyły sezon przerobu buraków cukrowych, uzyskując rekordową ilość 337,5 tys. ton cukru.

WP.pl pisze, że Ukrprominvest-Agro dzięki dobrym wynikom finansowym wpłacił do budżetu państwa oraz budżetu samorządów 978 mln hrywien (około 104 mln zł) podatków i opłat. To rzadka sytuacja, gdyż wiele działających na Ukrainie rolniczych korporacji jest zarejestrowanych na Cyprze.

„Ukraiński cukier” poinformował też, że swój „najlepszy sezon cukrowy” odnotowała firma Astarta Kijów – spółka notowana na polskiej giełdzie.

Jak wskazuje Wirtualna Polska, innym czołowym ukraińskim producentem cukru jest „Cukier Radechiwski”. Firma ma zakłady w obwodzie lwowskim oraz tarnopolskim. Oficjalnie „nie chwali się, gdzie płaci podatki”. Wiadomo jednak, że jej właścicielem jest niemiecka firma Pfeifer&Langen. „(…) paradoksalnie to oni mogą korzystać na uwolnionym handlu cukrem z UE” – pisze wp.pl.

inisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odniosło się we wtorek do wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie wprowadzenia blokady cukru oraz innych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Oświadczyło, że takie działanie byłoby niezgodne z prawem.

“Wprowadzenie jednostronnego zakazu importu cukru z Ukrainy bez zgody Komisji Europejskiej (na wzór wprowadzonego we wrześniu 2023 r. zakazu importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku, słonecznika i niektórych innych artykułów sektora zbóż i oleistych) wiąże się z ryzykiem wszczęcia przez Komisję Europejską procedury naruszeniowej wobec Polski. Taki zakaz byłby niezgodny z unijnymi traktatami, a także z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz Układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina, w związku z tym mógłby zostać on zaskarżony także przez indywidualne podmioty. Poza tym wprowadzenie zakazu importu cukru może również wywołać działania retaliacyjne (formalne lub nieformalne) ze strony Ukrainy w postaci objęcia importu z Polski restrykcjami. Retaliacje mogą dotyczyć nie tylko cukru, ale również innych towarów, które są istotne dla naszego eksportu na Ukrainę (np. produkty mleczarskie)” – stwierdzono w piśmie resortu rolnictwa.

Przypomnijmy, że Komisja Europejska chce przedłużenia umowy o bezcłowym handlu z Ukrainą do czerwca 2025 r. W dokumencie uwzględniono pewne ograniczenia dla importu drobiu, jaj i cukru. Wyjątki nie będą jednak dotyczyć ukraińskiego zboża.

