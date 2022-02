Reuters: Nagranie „Ducha Kijowa” pochodzi z gry komputerowej [+VIDEO]

Ukraiński rząd wykorzystał fałszywe nagranie, na którym rzekomo pilot myśliwca MiG-29, zwany „Duchem Kijowa”, zestrzelił kilka rosyjskich odrzutowców. Materiał wideo pochodził z gry komputerowej.

Twitter jest pełen nagrań , które rzekomo pokazują ukraiński odrzutowiec szybujący po niebie nad kilkoma miastami i zestrzeliwujący sześć rosyjskich samolotów w walkach powietrznych pierwszego dnia agresji Rosji na Ukrainę.

Jednak jeden film, który uzyskał prawie 5 milionów wyświetleń i zrodził plotki, został dokładnie zdemaskowany jako klip z gry wideo Digital Combat Simulator z 2008 roku przez agencję Reutera: „Pionowy film udostępniony online nie pokazuje ukraińskiego myśliwca zestrzeliwującego rosyjski samolot, ale pochodzi z gry wideo DCS”.

Ukrainian pilot who is 6-0 shoots down a Russian Su-35 with his Mig-29. He’s been nicknamed the ghost of Kyiv, and is the first pilot since WW2 to achieve ace status! pic.twitter.com/WsoadzLrdQ

