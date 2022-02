Ukraiński minister: Kreml zrobił krok w kierunku odrodzenia Związku Radzieckiego

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow uznał, że armia tego państwa „złamał plany” Rosji.

We wtorek Reznikow wydał specjalną odezwę do żołnierzy sił zbrojnych Ukrainy. Opublikował ją na swojej stronie na Facebooku. Jak stwierdził, poniedziałkowe uznanie przez Moskwę państwowości Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej sprawiło, że „cały świat zobaczył” to, co „wy znaliście od 8 lat”.

Zwracając się do żołnierzy, ukraiński minister obrony uznał, że to właśnie dzięki ich „odwadze, bezinteresowności i profesjonalizmowi plany wroga, który przez te wszystkie lata prowadził podłą wojnę, ukrywając się za kobietami i dziećmi, zostały złamane”.

Reznikow w ostrych słowach scharakteryzował działania wroga – „Ostrzeliwał szkoły i domy mieszkalne. Porywał i torturował. Kłamał i zastraszał. Grabił i niszczył naszą ziemię. Wczoraj pokazał on swoją prawdziwą twarz”. Ma to być „twarz przestępcy, który chce trzymać wolny świat jako zakładnika”.

Ukraiński minister napisał również o kontekście międzynarodowym. Według niego, dzięki ukraińskim żołnierzom „Europa zdała sobie sprawę z prawdziwego kosztu unikania uczciwych odpowiedzi, natomiast Kreml zrobił kolejny krok w kierunku odrodzenia Związku Radzieckiego. Z nowym Układem Warszawskim i nowym Murem Berlińskim”. Reznikow twierdził przy tym, że „Jedyne, co dzieli od tego, to Ukraina i armia ukraińska”.

„Nasz wybór jest bardzo prosty – bronić naszego kraju, naszego domu, naszych bliskich. Dla nas nic się nie zmieniło” – zadeklarował minister obrony – „Teraz zobaczymy u boku prawdziwych przyjaciół, których będzie więcej. Teraz ci przyjaciele, którzy od ponad roku namawiali nas do kapitulacji, nie będą mogli się ukryć”.

Reznikow ostrzegał – „Przed nami ciężkie próby. Będą straty. Trzeba przejść przez ból, przezwyciężyć strach i przygnębienie”. Dodał jednak – „na pewno wygramy. Jesteśmy na własnej ziemi, a prawda jest za nami. Armia ukraińska jest wspierana przez naszych ludzi. Wiara ludzi jest znakiem, że robimy wszystko prawidłowo”.

W poniedziałek wieczorem Władimir Putin oskarżył Ukrainę o prowadzenie wrogiej Rosji oraz swoim rosyjskojęzycznym obywatelom polityki, a także o stanie się protektoratem zagrażających Rosji USA i NATO. W związku z tym prezydent Rosji podpisał dekrety o republik donbaskich separatystów. W tekście dekretów znalazło się polecenie oficjalnego wprowadzenia wojsk rosyjskich na obszar tych republik.

