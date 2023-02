Ukraińcy rozbili rosyjską grupę pancerną pod miastem Wuhłedar [+VIDEO/+FOTO]

Siły Zbrojne Ukrainy zdołały rozbić grupę pancerną rosyjskiej armii, złożoną z ponad 30 pojazdów opancerzonych, atakującą miasto Wuhłedar w obwodzie donieckim. Rosjanie stracili po kilkanaście czołgów T-72/T-80 i bojowych wozów piechoty.

Źródła ukraińskie podają, że Siły Zbrojne Ukrainy zdołały rozbić dużą, uderzeniową grupę pancerną rosyjskiej armii pod miastem Wuhłedar w Donbasie, na południowy zachód od Doniecka.

W sieci zamieszczono nagrania wideo i zdjęcia, wykonane z jednego lub kilku dronów. Widać na nich liczną kolumnę rosyjskich czołgów i wozów opancerzonych jadących drogą. Jeden fragment przedstawia zapewne natarcie strzelających bojowych wozów piechoty, podczas którego jeden z nich nagle wylatuje w powietrze, prawdopodobnie wskutek detonacji miny. Na kolejnych kadrach widać szereg eksplozji, przypuszczalnie pocisków artylerii rakietowej. Następnie pokazano zniszczone, uszkodzone lub porzucone pojazdy. Widać także zabitych rosyjskich żołnierzy.

Pod koniec kompilacji jest fragment, na którym w przyspieszonym tempie widać wycofujących się spod ostrzału Rosjan.

Według oficjalnych relacji strony ukraińskiej, w tym rejonie Rosja wysłała do akcji ponad 30 wozów pancernych do szturmu na Wuhłedar.

„Siły rosyjskie sformowały konwój i ruszyły w kierunku Wuhłedaru. W miarę posuwania się naprzód, Rosjanie zaczęli ponosić znaczące straty. Ukraińska artyleria operowała na ich trasie, a teren był zaminowany” – pisze „Militarnyj Portal”.

Jak podano, atak został odparty, a Rosjanie stracili co najmniej 31 pojazdów opancerzonych. Według 72. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej, Ukraińcy przechwycili m.in. około 15 czołgów T-72B3 i T-80BWM, około 12 bojowych wozów piechoty, dwa transportery opancerzone MT-LB.

