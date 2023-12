Podolak: Nie będziemy negocjować z Rosją

Doradca szefa Biura Prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak odniósł się do konceptu negocjacji z Rosją, która niedawno wybrzmiała z ust jej przywódcy.

Jak stwierdził Podolak na kanale FreedDOM, Rosja straciła ponad 300 tys. personelu wojskowego, swoją wiarygodność na arenie międzynarodowej, niszcząc własną gospodarkę sankcjami w celu przejęcia ukraińskich miast, a teraz nagle ogłasza gotowość do negocjacji. “Rosja nie oferuje negocjacji. Rosja pozostaje przy koncepcji: <<Chcę przejąć kontrolę nad całym terytorium Ukrainy>>” – ocenił przedstawiciel administracji prezydenta Ukrainy, którego zacytowała w niezdzielę agencja informacyjna UNIAN.

“O jakich negocjacjach mówisz? – zwrócił się do dziennikarza Podolak – Negocjacje są niemożliwe, ponieważ koncepcją Rosji jest odbudowa ZSRR. Głównym punktem jest przejęcie kontroli nad Ukrainą. To jest oczywisty cel i on nigdzie nie zniknął. Drugi element jest taki – Rosja nie chce negocjacji, w ogóle nie zna takiej możliwości. Rosja chce, żebyśmy pomogli jej uzyskać przerwa operacyjna na trzy miesiące, na sześć miesięcy – aby zamrozić linię frontu”.

W takiej sytuacji, jak obawia się Podolak, Rosja tylko zmobilizowałaby siły dla kolejnej ofensywy przeciwko Ukrainie. Jak ocenił – “Nie mogę zrozumieć, dlaczego wszyscy, którzy używają słowa <<negocjacje>>, nie mogą znaleźć jego znaczenia w słowniku. Negocjacje są okazją do kompromisu. Jaki kompromis zaproponuje Rosja? Fakt, że zdobyła miasto Geniczesk i w związku z tym <<nie pójdzie nigdzie dalej>>.” Czyli po to stracili 300 tysięcy ludzi? Wyobraźcie sobie to, a potem zadajcie pytanie: <<Rosja na pewno nie pójdzie dalej?>>. Czy raczej zacznie realizować całkowite zniszczenie Ukrainy.”

Podolak zapewnił zarazem, że żaden z partnerów Ukrainy nie zmusza jej do rozpoczęcia rozmów z Rosją.

unian.net/kresy.pl