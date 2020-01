Pierwsza reakcja Węgrów na ustępstwo Kijowa w sprawie szkół: kolejny krok ukrainizacji

Pojawiła się pierwsza reakcja przedstawicieli mniejszości węgierskiej na Ukrainie na nowelizację ukraińskiej ustawy o średniej oświacie ogólnokształcącej mającej być kompromisem pomiędzy poprzednim twardym stanowiskiem Kijowa a oczekiwaniami Węgrów. – informuje ukraiński portal Europejska Prawda. Wynika z niej, że zakarpaccy Węgrzy nie są usatysfakcjonowani ustępstwem ukraińskich władz.

Jak podawaliśmy, z przyjętych w czwartek przez ukraiński parlament zmian wynika, iż w szkole podstawowej uczniowie będą uczyć się w języku mniejszości, do której należą oraz języka państwowego (ukraińskiego). W szkole średniej, w klasie 5, co najmniej 20% czasu zajęć będzie musiało odbywać się w języku ukraińskim ze stopniowym zwiększaniem tego udziału, aby w 9 klasie co najmniej 40% czasu zajmowała nauka w języku ukraińskim. W starszych klasach szkół średnich co najmniej 60% rocznego czasu nauki powinno być w języku ukraińskim. Spod obowiązywania kontrowersyjnej ustawy o języku ukraińskim wyjęto szkoły prywatne, gdzie nauka będzie mogła odbywać się wyłącznie po węgiersku. Jest to ustępstwo w stosunku do poprzednich przepisów, które praktycznie likwidowały szkoły średnie mniejszości narodowych na Ukrainie.

Przyjęte zmiany nie usatysfakcjonowały naukowców z Centrum Naukowo-Badawczego im. Antala Hodinki pracującego na bazie Instytutu Węgierskiego im. Franciszka II Rakoczego w Berehowie. Jak podaje Europejska Prawda, w ich opinii wczorajsza nowelizacja jest „kolejnym krokiem ukrainizacji”. Zdaniem ukraińskiego portalu wśród węgierskich organizacji na Ukrainie panuje oczekiwanie, że należy powrócić do stanu sprzed 2017 roku, czyli nauczania wszystkich przedmiotów wyłącznie w języku węgierskim. Publicyści Europejskiej Prawdy ocenili, że stwarza to impas, ponieważ „rzeczywistość jest taka, że powrotu do stanu sprzed uchwalenia ustawy oświatowej już nie będzie”.

Jak pisaliśmy, Węgry i Ukraina toczą spór o dwie kontrowersyjne ustawy godzące w prawa mniejszości narodowych na Ukrainie, w tym prawa mniejszości węgierskiej. Są to ustawa o oświacie oraz ustawa o języku ukraińskim. W obu przypadkach Komisja Wenecka wskazała, że niektóre zapisy tych ustaw godzą w prawa mniejszości. Po wejściu w życie ukraińskiej ustawy oświatowej Węgry ogłosiły blokadę integracji Ukrainy z UE i NATO do czasu zmiany kontrowersyjnych przepisów. Regulacje, wokół których toczy się węgiersko-ukraińska batalia, dotyczą także mniejszości polskiej na Ukrainie, jednak rząd w Warszawie pozostaje całkowicie bierny w tej kwestii od czasu uzyskania w 2017 roku gołosłownej deklaracji Kijowa, że nauczanie w języku polskim nie zostanie całkowicie wyeliminowane ze szkół mniejszości polskiej na Ukrainie.

Kresy.pl / eurointegration.com.ua