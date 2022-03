ONZ podało potwierdzoną liczbę ofiar cywilnych na Ukrainie

Według oficjalnych ustaleń Biura Praw Człowieka ONZ od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło 331 cywili. Zdaniem ONZ rzeczywista liczba ofiar jest znacznie wyższa.

Biuro Praw Człowieka ONZ (OHCHR) opublikowało w piątek raport o ofiarach cywilnych wojny rosyjsko-ukraińskiej obejmujący okres od 24 lutego do 3 marca włącznie. Biuro ustaliło, że na Ukrainie śmierć poniosło w tym czasie 331 osób cywilnych, w tym 71 mężczyzn, 40 kobiet, 7 dzieci płci męskiej, 3 dzieci płci żeńskiej oraz 9 dzieci i 201 dorosłych, których płci nie ustalono.

Ustalona liczba rannych cywili to 675, w tym 51 mężczyzn, 40 kobiet, 9 dzieci płci żeńskiej, 2 dzieci płci żeńskiej oraz 20 dzieci i 553 dorosłych, których płci nie ustalono.

Na obwody doniecki i ługański przypada 440 ofiar (77 zabitych i 363 rannych). 109 z nich zarejestrowano na terenach samozwańczych republik (23 zabitych i 86 rannych). Pozostałe ofiary zanotowano w Kijowie oraz obwodach czerkaskim, czernihowskim, charkowskim, chersońskim, kijowskim, odeskim, sumskim, zaporoskim i żytomierskim.

Większość ofiar została poszkodowana w wyniku eksplozji ładunków wybuchowych o szerokim obszarze rażenia, w tym w wyniku ostrzału z ciężkiej artylerii, systemów rakietowych oraz w wyniku nalotów powietrznych.

OHCHR sądzi, że rzeczywista liczba ofiar cywilnych jest znacznie wyższa, zwłaszcza na terytoriach gdzie toczą się intensywne walki i skąd potwierdzone raporty dochodzą z opóźnieniem. Dotyczy to w szczególności miasta Wołnowacha, w którym miały zginąć setki cywilów.

From 24 Feb—3 March, we recorded 1,006 civilian casualties in context of Russia’s military action against #Ukraine: 331 killed, incl 19 children; 675 injured, incl 31 children, mostly caused by shelling & airstrikes. Real toll is much higher. Full update https://t.co/AYvSuukINj pic.twitter.com/i6HDywZEk4

— UNHumanRightsUkraine (@UNHumanRightsUA) March 4, 2022