Jak przekazała rosyjska, państwowa agencja prasowa TASS, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew powiedział, że Rosja może użyć broni nuklearnej, jeśli Ukraina spróbuje wyzwolić Krym.

„Jeśli mówimy o jakichkolwiek poważnych ofensywach, które są związane z próbą odbicia Krymu, to jest absolutnie oczywiste, że jest to podstawa do użycia wszystkich środków ochrony, w tym przewidzianych w podstawach doktryny odstraszania jądrowego, gdy użycie jakiegokolwiek rodzaju broni przeciwko Rosji zagraża istnieniu samego państwa” – cytuje byłego prezydenta Rosji.

Według niego próba oderwania części państwa zostanie uznana za ingerencję w istnienie Rosji.

„Dlatego sami wyciągnijcie wnioski: są całkiem oczywiste podstawy do użycia jakiejkolwiek broni. Absolutnie każdej. I mam nadzieję, że nasi przyjaciele za granicą to rozumieją” – powiedział.

Wcześniej Dmitrij Miedwiediew powiedział, że jakakolwiek próba aresztowania prezydenta Władimira Putina po tym, jak Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał nakaz aresztowania szefa Kremla, byłaby równoznaczna z wypowiedzeniem wojny Rosji.

Były prezydent Dmitrij Miedwiediew powiedział rosyjskim mediom, że MTK, którego kraje, w tym Rosja, Chiny i Stany Zjednoczone, nie uznają, jest „podmiotem prawnym”, który nigdy nie zrobił nic znaczącego.

Jakakolwiek próba zatrzymania Putina byłaby jednak wypowiedzeniem wojny, powiedział Miedwiediew, który jest wiceprzewodniczącym potężnej rady bezpieczeństwa Putina.

„Wyobraźmy sobie – oczywiście tę sytuację, która nigdy nie zostanie zrealizowana – ale mimo to wyobraźmy sobie, że została zrealizowana: obecny szef państwa nuklearnego udał się na terytorium, powiedzmy, Niemiec, i został aresztowany” – powiedział Miedwiediew.

„Co by to było? To byłoby wypowiedzenie wojny Federacji Rosyjskiej” – powiedział w wideo opublikowanym na Telegramie. „I w takim przypadku cały nasz majątek – wszystkie nasze pociski i tak dalej – poleciałby do Bundestagu, do gabinetu kanclerza”.

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze oskarżył prezydenta Rosji Władimira Putina o zbrodnie wojenne na Ukrainie. Zarzuca mu „bezprawną deportację i przesiedlenia ludności – w tym dzieci – z obszarów Ukrainy okupowanych przez Rosję”. W piątek MTK wydał nakaz aresztowania rosyjskiego prezydenta.

Kresy.pl/Tass