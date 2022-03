Mera Melitopola wymieniono na 9 rosyjskich żołnierzy

Uprowadzony mer okupowanego przez Rosjan Melitopola na południu Ukrainy, Iwan Fiodorow, został uwolniony – podały ukraińskie władze. Wymieniono go na 9 rosyjskich jeńców.

W środę rzecznika Biura Prezydenta Ukrainy poinformowała o uwolnieniu mera Melitopola, Iwana Fiodorowa, usuniętego przez kontrolujących miasto Rosjan. Według strony ukraińskiej, został on w piątek porwany przez Rosjan z miejskiego centrum kryzysowego. Choć wcześniej miasto od dwóch tygodni było już opanowane przez rosyjskich żołnierzy, Fiodorow zasadniczo cały czas starał się nim zarządzać. W jego gabinecie cały czas była ukraińska flaga państwowa. Twierdził, że miasto jest na progu katastrofy humanitarnej.

Jak podano, mer został wymieniony na 9 rosyjskich żołnierzy, wziętych do niewoli. Wszyscy mają około 20 lat. Wiadomo, że już po uwolnieniu Fiodorow rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, później powrócił do wykonywania swoich obowiązków.

Według Biura Prezydenta Ukrainy, Fiodorow przez ponad pięć dni był przetrzymywany przez Rosjan, którzy namawiali go do współpracy. Samorządowiec nie zgodził się na to.

Portal „Ukraińska Prawda” pisze, że „obecnie jest wiele pytań odnoście szczegółów jego wzięcia do niewoli i uwolnienia”. W minionych dniach w mediach ukraińskich pojawiały się różne doniesienia na temat losów Fiodorowa. Twierdzono m.in., że został rzekomo wywieziony do Ługańska, gdzie separatyści mieli oskarżyć go o „terroryzm” oraz, że torturowano go, żeby wystąpił na nagraniu z poparciem dla Rosjan. Sam prezydent Ukrainy mówił, że porwanie mera to działanie terrorystyczne i przyrównał to do działań dżihadystów z ISIS.

Przypomnijmy, że niedługo po uprowadzeniu Fiodorowa jego miejsce zajęła Halina Danilczenko, radna miasta z przychylnego Rosji „Bloku Opozycyjnego”, która zgodziła się pełnić obowiązki mera. Danilczenko wystąpiła z wideo-odezwą do mieszkańców Melitopola, w języku rosyjskim. Podkreśliła, że teraz głównym zadaniem jest „dostroić mechanizmy do nowej rzeczywistości, żeby jak najszybciej zacząć żyć po nowemu”. Wezwała mieszkańców do „zachowania rozsądku” i „niepoddawania się prowokacjom”.

Melitopol to strategicznie położone miasto w obwodzie zaporoskim. To m.in. węzeł komunikacyjny, łączący trasy z Krymu, Chersonia i Berdiańska w kierunku na Zaporoże i Dnipro na północy.

Dodajmy, że według deputowanego z Chersonia, Rosjanie planują zorganizować referendum ws. utworzenia „Chersońskiej Republiki Ludowej”. Polityk zaapelował do innych deputowanych, by nie współpracowali z Rosjanami.

pravda.com.ua / Kresy.pl